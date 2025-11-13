Средната годишна заплата в ЕС през 2024 г. е била 39 800 евро

Заплатите в ЕС се увеличават с 5,2 % през 2024 г.

Според Евростат средната заплата за пълно работно време в ЕС през 2024 г. е била 39 800 евро, като се наблюдава увеличение във всяка страна.

През 2024 г. средната годишна заплата на пълно работно време в ЕС, измерена от Евростат, се е повишила до 39 800 евро, което представлява солидно увеличение от 5,2 % спрямо 37 800 евро, регистрирани през 2023 г. Това сочат данни на Евростат, цитирани от Euronews.

Това възходящо движение отразява общия ръст на заплатите в много държави членки, но данните също така подчертават големите разлики между страните.

Най-високите средни годишни заплати са регистрирани в Люксембург с 82 969 евро,

следван от Дания с 71 565 евро и Ирландия с 61 051 евро.

На дъното на класацията са България с 15 387 евро годишно, Гърция с 17 954 евро и Унгария с 18 461 евро.

Германия и Франция са над средната стойност за Европа, със средногодишни доходи съответно от 53 791 евро и 43 790 евро.

Испания и Италия заемат 12-то и 13-то място, като отчитат почти идентични средногодишни заплати от 33 700 евро и 33 523 евро. Кипър следва на 16-то място с 27 611 евро, а Португалия заема 18-то място с 24 818 евро годишно. Полша се е изкачила с една позиция в сравнение с 2023 г., достигайки 22-ро място със средна стойност от 21 246 евро.

Годишният индекс на коригираните заплати за пълно работно време се изчислява въз основа на комбинация от данни от националните сметки и проучването на работната сила (LFS). Цифрите са коригирани, за да отразят доходите от непълно работно време на базата на еквивалент на пълно работно време.