Германия връща прегледите за наборна служба – всички мъже на 18 подлежат на проверка

Страната няма да се върне към пълна задължителна военна служба

Германия ще призове всички 18-годишни мъже за военномедицински преглед и ще създаде механизъм за „спешно набиране на войници“, след като управляващата коалиция сложи край на месеци на спорове относно бъдещето на националната служба, пише The Times.

Страната няма да се върне към пълна задължителна военна служба, която беше преустановена през 2011 г., но планира да разшири резервите си, като обучава до 5000 млади мъже всяка година.

Германските въоръжени сили, известни като Бундесвер, трябва да наберат още 80 000 професионални войници, за да достигнат целта на НАТО от 260 000 души.

Резервът, който понастоящем може да разчита само на 34 000 „активни“ членове, е изправен пред много по-драстична реформа.

Надеждата е, че задължаването на всички млади мъже да се явяват на проверка от Бундесвера след навършване на 18 години ще помогне за облекчаване на проблемите с набирането на кадри, като увеличи запознатостта на германската общественост с армията.

Моделът за частичното възстановяване на националната служба остава шведската система,

при която се призовават само най-издръжливите и мотивирани членове на всяка група.

Те ще служат между 7 и 23 месеца, в зависимост от нивото на ангажираността си. Младите жени също ще могат да се запишат, но на чисто доброволна основа.

Най-спорният елемент е какво да се прави, ако няма достатъчно подходящи доброволци, за да се постигне годишната цел, която е между 3000 и 5000 души.