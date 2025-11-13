„MAGA“ залага на Италия за „MEGA“

Фондацията „Херитидж“ избра Рим за първия си форум с европейските консерватори

Подкрепящата Тръмп институция насърчава раждаемостта и защищава семейството

Семейството произвежда най-ценното нещо за всяка една нация - нейното бъдеще

Проблемът с постоянно намаляващата раждаемост и кризата на традиционния семеен модел са не само тясно свързани, но те са най-видимите признаци на задълбочаващата се криза на западния социално-културен модел на развитие. Разплитането на този проблем и очертаването на пътищата за неговото решаване бяха основните теми на състоялата се неотдавна в Рим среща на особено чувствителните към него консервативни сили на Италия и на някои други големи европейски страни.

Форумът бе организиран от подкрепящата президента Доналд Тръмп мощна американска фондация „Херитидж“ и нейната италианска посестрима „Формике“, като в него участваха изтъкнати политици, учени и представители на държавни институции. А в избора на мястото на събитието имаше нещо много знаменателно - то се състоя в конферентната зала на новия офис на Асоциацията на чуждестранните журналисти в Рим в старинния палат „Грациоли“ на прочутия площад „Венеция“. Там и по точно в заемащия целия трети етаж просторен апартамент до кончината му през 2023 г. е живял при честите си престои във Вечния град дългогодишният лидер на италианската десница и четири пъти премиер на страната си Силвио Берлускони.

Встъпителните думи на вицепрезидента на Фондацията „Херитидж“ Роджър Северино и на директорката на „Формике“ Флавия Джакобе, както и приветствието на вицепрезидентката на Сената на Италианската Република Лучия Ронцули, бяха фокусирани, както в социален, така и в по-конкретен политически и икономически контекст върху основните критични въпроси, свързани с темата на събитието, синтезирана в надслова „Трудностите на съвременното семейство. Рецепти за обръщане на курса“. Дебатите бяха структурирани в множество „панели“, където проблемите бяха разгледани в дълбочина, започвайки с тези, свързани с днешните многобройни „врагове“ на семейството, сред които се открояват организации, често вихрещи се под знаме в цветовете на дъгата и налагащи културен модел, който малко или много противоречи на перспективите за родителство. В изказванията си участниците в срещата се обединиха около мнението, че семейството „произвежда най-ценното нещо, което една нация има - нейното бъдеще“, но въпреки това фискалните и икономическите политики в редица западни страни днес не улесняват „семейната система“. Онази, която в съвременното общество според Роджър Северино изглежда обречена на бедност и която не би трябвало да „плаща данъци, за да образова и отглежда децата си“.

Министърът на труда и социалната политика на Италия Маурицио Сакони припомни демографския бум в страната след Втората световна война, който е бил постигнат благодарение на благоприятните условия, предоставящи на семейството централно място в обществото. Ето защо бяха посрещнати с одобрение предложенията за конкретни действия на консервативните партии в Европа, които да стимулират подобряването на социалния статус на младите работници и служители с конкретни политики, насърчаващи новите семейства да купуват собствени жилища, както и да се осигуряват услуги, подпомагащи „нормалното функциониране на семейната екосистема“.

В коментарите си за форума италианските медии подчертаха, че римската среща под егидата на „Херитидж“ и въобще европейската мисия на фондацията идват в момент, когато крайнодесните политически формирования набират сила в цяла Европа, възползвайки се от общественото разочарование от управляващите в редица страни т. нар. прогресисти, довели до ширеща се нелегална имиграция, неразумна климатична политика и до ограничения на държавния суверенитет. И естествено европейските консерватори налагат политики, подобни на тези, изложени в програмата на авторитетната американска „тинк-танк“ институция - „Проект 2025“, превърнал се в политическото ръководство за втория мандат на президента Доналд Тръмп.

Като изборът на Италия за първия по-значим европейски форум на авторитетния експертно-аналитичен център „Херитидж“ никак не е случаен според набиращото скорост отвъдокеанско издание с база в Брюксел - „Политико“. По простата причина, че управляващата в страната дясна коалиция и лично премиерката Джорджа Мелони оценяват високо социално-икономическата политика на сегашния държавен глава на САЩ, прилагат я в рамките на възможното и не случайно той бил избрал русокосата министър-председателка за свой основен партньор на Стария континент. А тъй като фондацията „Херитидж“ е автор на спечелиля Америка лозунг на Тръмп - „Make America Great Again“ (MAGA) или „Да направим Америка отново велика“, „Политико“ обобщи къде на шега, къде на истина, че форумът в Рим е поставил началото на ново общоевропейско консервативно движение. И то се казва MEGA - „Make Europe Great Again“, значи „Да направим Европа отново велика“, разбира се, прегръщайки идеалите на консерваторите за род и семейство.

„Проект 2025“ е против правата на ЛГБТ общността

Фондация “Херитидж” е американски десен мозъчен тръст, базиран във Вашингтон. Основана е през 1973 г. и заема водеща роля в консервативното движение през 80-те години на миналия век по време на президентството на Роналд Рейгън, чиито политики са взети от проучванията на “Херитидж”.

Фондация “Херитидж” има значително влияние върху разработването на публични политики в САЩ и исторически е класирана сред най-влиятелните организации за публична политика в Съединените щати. През 2010 г. тя основава сестринска организация, “Херитидж Екшън”, влиятелна активистка сила в консервативната и републиканската политика.

“Херитидж” ръководи “Проект 2025”, известен още като “Проект за президентски преход 2025”, обширен план, който включва назначаване на идеологически обвързани държавни служители, ограничаване на достъпа до аборти, противопоставяне на правата на ЛГБТ+ общността, трансформиране на федералните агенции за политически цели и налагане на строги имиграционни политики.