Коледни глупости за Исус Христос

Бил родом от Македония, проговорил български

"Исус мюсюлманин ли е?" попита заглавието на книга от американския професор Робърт Шьодингер

Исус Христос е най-манипулираният на Земята, която покровителства от Небето. Понеже е легенда, трудно може да се отсее истината от фантасмагорията. Около Спасителя има натрупана и грамада откровени глупости, на които вярват слепците.

Никой не знае кога е роден Богочовекът. Историците сочат 28 март, 19 или 20 април, 20 май, 28 август, 17 ноември. Датата 25 декември е избрана символично, понеже е близо до зимното слънцестоене. Смисълът е в светлината като проекция на надеждата от появата на Спасителя.

Христос Пантократор

Приема се, че събитието се е случило във Витлеем. Тази географска точка беше оспорена. През 2013 г. група македонски археолози обявиха, че люлката на Исус е в село Витлемово край Охрид. Те се наричат „Исусовци“ и търсят автентичната правда за Христос. При градеж на магистрала към Тирана направиха феноменалното откритие. Водач на ентусиастите е специалист с библейското име Аврам Яков.

„Има няколко доказателства, че това е мястото, където се е родил Исус - аргументира се той. - Същото място е съществувало и в древни времена. За това свидетелстват и текстове в Библията, която преди няколко месеца бе ревизирана от македонското правителство. По време на властването на Юстиниан селото е било в икономически възход. В периода на ранното християнство именно това място е било известно с раждането на Исус. Тогава всички са приели християнската вяра и са построили църкви.“

Комшиите са убедени, че находката радикално ще редактира житието на Исус Христос.

„Нова хронология“ обаче не е съгласна

Това е авангардна школа, създадена от руския математик Анатолий Фоменко. С формули и диаграми е зачеркната цялата античност и събитията са преместени в Средновековието. Според „новите хронисти“ няма оригинални исторически документи по-стари от четири столетия.

Останало е фалшификат, изфабрикуван от Ватикана. С него папството удължило христистиянството с 1000 години и укрепило властта си. Всичко е относително, казва приснопаметният Айнщайн, но и той би се сепнал от такова темпорално разместване на времето.

В контекста на новото летоброене Исус Христос се е родил през 1053 г. в Крим. Измишльотината бетонира анексирането на полуострова като свещена земя на руснаците. Спасителя е издъхнал през 1086 г. в Константинопол и всъщност е византийският император Андроник Комнин.

Сред страстните почитатели на Фоменко е геният на шахматната дъска Гари Каспаров.

В биографията на Исус има период, наречен „липсващите години“, за които не се знае нищо. Предполага се, че е пътешествал и стигнал чак до Индия. Апологет на тази фантасмагория е германският езотерик Холгер Керстен.

„Тезата - пише той, - че Христос е пребивавал в Индия и даже е умрял там, достигна до мен по съвсем случаен начин през 1973 г. Започнах да проследявам жизнения му път с много скептицизъм и несигурност.“

Холгер Керстен събра труда си в монография

„От първото публикуване на книгата в Германия през 1983 г. получих стотици писма от възхитени читатели, които изразяват не само почитта и благодарността си, но и дават много ценни сведения. Благодарен съм на внимателните критици, които положиха усилия да проверят моите твърденията и ми дадоха възможност да отстраня неточностите. В течение на десет години книгата стана труд, в който може да се намери и най-малкото сведение за индийския произход на Исусовото учение.“

Ето го и приносът на д-р Арджуна Махашустра. Индийското светило е ръководител на катедрата по археология в университета в Делхи. Разчита надписи отпреди две хилядолетия, открити в будистки манастир в Кашмир. Резултатът е изумителен!

Находките цитират пришълец на име Йееш или Йеешу. Знайно е, че Йешуа е автентичното произношение на Исус. Дошъл от Нашараат, тоест Назарет. Бил чудотворец, който лекувал с докосване.

Най-потресаваща обаче е следната инскрипция: „Йееш от Нашараат се завръща от свещените земи на царството Тиле, откъдето е почерпил силата на своята дарба.“

Тиле или Тюле е антично селище в земите на днешна България. Според някои автори под сегашното село Тулово, други го локализират край село Комунари. Значи преди Индия Исус Христос е бил по нашенско, за да се зареди с енергия.

Футболното откровение „Господ е Българин!“

То също има своите основания. Оказа се, че последното издихание на Христос на кръста не е изречено на арамейски, а на древнобългарски. Невежите превеждат „Или, или, лама савахтани“ като „Боже, боже, защо ме изостави“. Покойният Йордан Вълчев първи поправи тази груба грешка. После други вещи филолози доизгладиха превода.

„Или, или“ е равнозначно на нашето „ела, ела“. Думата „лама“ всъщност е „рама“ със значение на Бог в забравения език на нашите деди. „Савахтани“ трябва да се разполови. „Савах“ е „утро“, а „тан“ означава „слава“. С този корен са личните имена Тано, Танко, Дянко и прочие.

Преди да се пресели в небесата Исус е възкликнал: „Ела, ела, Боже на утринната слава!“ Неверниците могат да се консултират със специалиста по архаични писмена Йоло Денев.

Исус Христос е проповядвал справедливост и затова е предтеча на Мохамед. „Да, аз съм християнин, но съм принуден да призная, че Исус е бил мюсюлманин“, прекръсти се професорът и удари чело на молитвеното килимче.

Чакахме Спасителя през 2018 година

Това разгласи американският ясновидец Едгар Кейси. Казват му Спящия пророк, защото докато сънувал правел космически предсказания. Веднъж отишъл при Исус да го пита какво ще се случи днес.

Простосмъртните - отговорил Богочовекът - ще започнат да усвояват телепатията и в рамките на едно десетилетие техническите средства за комуникация, включително мобилните телефони, ще отидат на боклука.“

Христос трябваше да слезе на Земята в образа на деветгодишно момче. Да лекува всички страдания с докосване на болното място. Ако беше се случило, нямаше да има коронаепидемия. Щеше да предотврати и войната в Украйна.