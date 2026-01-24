Време е за смислена политика за общинските жилища

Можем да помогнем на десет пъти повече хора с много по-висока ефективност

Коментар на Трайчо Трайков*

Район Средец разполага със 75 общински жилища (14 от тях негодни за обитаване). Пазарната им стойност е над 20 млн евро. В тях са настанени 112 наематели. Месечният наем на апартамент е средно около 20 -30 евро. Общината често не е в състояние да посреща дори финансовите си ангажименти към етажните собствености, камо ли да инвестира в поддържане и ремонти.

Изпълнява ли общината някаква смислена жилищна политика? Не. Управлява ли ефективно активите си? Не. Има ли начин и двата отговора да бъдат положителни? Със сигурност! Обяснявам.

Например - срещу съществуващите жилища взимаме 17 млн евро кредит. С 2 млн евро ремонтираме нашите апартаменти и ги отдаваме на пазарен наем, а с приходите обслужваме кредита. С другите 15 млн евро построяваме 15000 кв м РЗП извън центъра или около 200 двустайни апартамента, в които можем да настаним над 600 нуждаещи се.

След погасяването на кредита приходите от наем на 75-те апартамента могат да се използват за субсидиране на наема на още няколкостотин души от целевите групи - лекари, учители, боклуджии, шофьори в ГТ, социално слаби, каквото общината прецени - които наемат жилища на свободния пазар. Интензитетът на субсидията също може да варира - 30%, 50%, 70%, 100%. Този вариант е приложим също и ако общината реши да не строи нищо, а с приходите от пазарни наеми директно да субсидира целевите групи по описания модел. И без това много се изпонастрои в София и предлагане ще има.

По този начин, без никакво допълнително натоварване на общинския бюджет ще можем да помогнем на десет пъти повече хора с много по-висока ефективност.

Стига да има желание и да бъде адаптирана наредбата за общинските жилища, така че да го позволява. Това представих вчера като концепция, за пореден път, на поредната работна група от общински съветници, която ще направи пореден опит да промени въпросната наредба. Желая им успех!

*От Фейсбук