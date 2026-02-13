Това е абсолютна норма

Вие сте потресени от майката в „Дневен Ред“. Аз ви казвам, че това е абсолютна норма. Всеки, който се вгледа в битието на голяма част от особено по-възрастните жени (въобще не само, има същия брой мъже, но при тях е обикновено хазарт и акохол) ще си даде сметка, че това е норма.

Народът е изперкал. Искрено, не в някакъв шеговит или преносен смисъл. Самотата по изчезващите малки населени места, пълното опериране на неща като семейство, нация, общество, вяра и каквото и да е от индивидите. Постоянният негативизъм, величаенето на всякаква чужда екзотика.

Плюс, за жалост, възможността в интернет да намериш себеподобни, които да ти създадат безопасен балон, в който лудостта изглежда нормална, а нормалното лудо.

Това въобще не е шега. Въобще не е някаква потенциална опасност. Това е днес и сега. Съвет - прекарайте 5 минути да поразгледате групи и форуми за всякакви езотерични вярвания. Бг мами, фейсбук групи. Ще разберете за какво говоря и ще осъзнаете колко дълбоко сме нагазили.

