Глобалният „либерален“ ред винаги е бил до голяма степен лъжа

Дали и президентът на Канада ще бъде обвинен, че е "путинист"?

Всеки трябва да гледа речта на Марк Карни в Давос. Изключително важни неща бяха казани и най-вече признати. Карни в прав текст призна не само, че глобалният “либерален” ред “основан на правила” е вече приключил, но и че винаги е бил до голяма степен лъжа. Направи директна препратка към “Силата на безсилните” на Вацлав Хавел, в която той описва как през 70-те комунистическият ред функционира не защото някой наистина вярва в него, ами защото всички се преструват, че е истина. Просто защото така е по-лесно.

За да не “клатят стабилността”, за да не настане “хаос”, както може би някои политици по нашите ширини обичат да се изразяват.

Карни директно сравнява състоянието на комунистическият Източен блок тогава със състоянието на “международният ред основан на правила” днес и особено през последните две десетилетия. И признава, че “всички са знаели”, че този ред е бил “поне частично” лъжа. С други думи, Карни признава това, което и някои от нас, по-“неортодоксалните” анализатори, посочваме от години.

“Че силните ще се изключват [от правилата] когато им е удобно, че търговските правила се прилагат асиметрично. И знаехме, че международното право се прилага с различна сила в зависимост от това кой е обвиняемият и кой жертвата.”

Невероятно. Точно преди няколко седмици водих тежки спорове по тази тема за адекватността на т. нар. “международно право”. Дали и Карни ще бъде обвинен, че е “путинист”? Канадският президент казва, че “тази измислица беше полезна” и че “Американската хегемония” е предоставяла стабилност по света. Но сега ситуацията вече е коренно променена. “Тази сделка вече не работи”.

Напомням, че Карни беше идолизиран и по родните географски ширини като рицар на “либералния международен ред”, особено в лицето на Доналд Тръмп. Но ето, че сега самият Карни казва, че този международен ред вече е свършен.

Много е любопитно и какво Карни смята, че трябва да се прави оттук нататък, особено от по-малките държави,

които са разчитали на стария международен ред за стабилност и удобство. Подчертава, че в свят, в който “хегемоните” все по-агресивно преследват своите интереси в чужд ущърб, за по-малките вече няма да има възможност за същите печалби от “транзакционализъм”, каквато е имало преди. И затова ще трябва да “хеджират срещу несигурността”, да диверсифицират партньорствата си и да подновят акцента върху собствения си суверенитет. “Суверенитет, който преди беше основан на правила, но все повече ще зависи от способността да удържаш на натиск.”

На моменти имам чувството, че аз съм я писал тази реч. Наистина е много добра, а най-интересното е, че доколкото разбрах Карни сам я е написал. Това е голяма рядкост.

За финал искам да подчертая импликациите за собствените ни политически елити, тук в България, но и тези в цяла Европа, разбира се. Неадекватността на досегашните им политики ще става все по-очевидна.

Тежката зависимост от САЩ, в която беше поставена цяла Европа трябва да бъде коригирана. И нито една опция за такава корекция не трябва да бъде изключвана. В новия глобален международен контекст няма вечни приятели, няма и вечни врагове. Карни говори и за това това. Отделни съюзи и блокове ще се сформират по специфични теми и казуси, там където има общи интереси и разбирания.