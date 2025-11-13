Урсула фон дер Лайен предложи три варианта за финансиране на Украйна

Путин мисли, че с времето Русия ще постигне целите си на бойното поле, но това са грешни сметки

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обсъди възможностите за финансово подпомагане на Украйна, включително чрез използване на запорираното руско имущество. Тя посочи три основни опции - ЕС да изтегли заем от финансовите пазари, държавите членки да осигурят средства чрез междуправителствено споразумение или да се използва запорираното руско имущество за предоставяне на заем на украинската страна.

„Работим с Белгия и останалите държави от ЕС“, каза фон дер Лайен по повод сумата по запорираното руско имущество. Както е известно, в Белгия се съхранява основната част от блокираните от ЕС средства на Русия.

„Путин мисли, че с времето Русия ще постигне целите си на бойното поле, но това са грешни сметки. Всички искаме край на войната, но постигането на траен мир зависи от това Украйна да бъде силна и независима. Заради неуспехите си на бойното поле Путин тероризира украинците в навечерието на зимата с ударите по енергийна инфраструктура. Трябва да продължим да повишаваме цената на войната за Русия“, добави председателят на ЕК.

Според фон дер Лайен предоставянето на средства на Киев е най-добрият начин Москва да разбере, че времето не е на нейна страна и че Украйна получава подкрепа, която ще затрудни по-нататъшните агресивни действия на Русия.