22-годишен грък е в критично състояние след опит да погълне цял бургер

22-годишен мъж е в интензивно отделение в болница в Атина, след като се е задавил, докато се е опитвал да глътне цял бургер по време на облог с приятели в Коропи, югоизточно от града, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Мъжът е колабирал, след като дихателните му пътища и артериите са били блокирани, което е довело до тежки усложнения, засягащи мозъка, бъбреците и други органи.

„Не е имало кой да му помогне да освободи дихателните си пътища... нещата са много сериозни“, каза медицински служител пред MEGA TV.

„Ситуацията е необратима. Само чудо може да го спаси, въпреки усилията на лекарите“, каза Михалис Янакос, президент на Общогръцката федерация на работещите в държавните болници (POEDIN).

Трагедията предизвика обществена загриженост относно нарастващия брой опасни онлайн предизвикателства, като здравните специалисти призовават младите хора да избягват рискови предизвикателства, предназначени за вирусно внимание.