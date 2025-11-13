Орбан: Унгария няма да приложи пакта за миграция

Още по темата: Орбан: Християните не трябва да се избиват взаимно в Европа 12.11.2025 11:27

Унгария няма да приема мигранти и няма да им даде нито стотинка

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви днес, че страната няма да приложи пакта за миграция на Европейския съюз, „докато има национално, патриотично правителство“.

„Брюксел издаде заповед. Пактът за миграцията се активира. Бих искал да бъда ясен веднъж завинаги: докато Унгария има патриотично правителство, ние няма да прилагаме пакта за миграцията“, каза Орбан, цитиран от MTI.

Той подчерта, че Унгария няма да приема мигранти и няма да им даде нито стотинка.

Пактът за миграция и убежище е набор от правила на ЕС, които би трябвало да започнат да се прилагат от юни 2026 г.