Орбан: Християните не трябва да се избиват взаимно в Европа

Автор: Труд онлайн
снимка: MTI/Пресслужбата на министър-председателя

Тази трагична война трябва да приключи

Дипломацията и диалогът ще помогнат за промяна на ситуацията в Украйна, написа унгарският премиер Виктор Орбан в социалната мрежа Х, добавяйки, че страната му продължава усилията си за мир.

Орбан отбелязва още, че постигането на мирно споразумение е близо.

„По-нататъшният диалог и дипломация са това, което ще промени ситуацията в украинския конфликт“, смята Орбан. Християните не трябва да се избиват взаимно в Европа - твърде много животи вече са загубени. Тази трагична война трябва да приключи.”

