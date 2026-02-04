"Нафтогаз" е получавал втечнен природен газ (LNG) от САЩ, но не през Гърция

Първата партида американски газ тази година, близо 100 милиона кубически метра, пристигна в Украйна, като се очакват още през февруари и март, съобщи в сряда "Нафтогаз Украйна".

През ноември 2025 г. компанията обяви, че полският Orlen ще доставя до 300 милиона кубически метра американски газ (LNG) на Украйна.

"Нафтогаз Украйна", в партньорство с (полската компания – бел. ред. РИА Новости) ORLEN, осигури първата доставка на американски втечнен природен газ (LNG) за Украйна през 2026 г. Обемът на доставката е почти 100 милиона кубически метра", се казва в изявление, публикувано на уебсайта на "Нафтогаз Украйна".

Според компанията, следващите доставки на американски газ са планирани да бъдат доставени през февруари-март. На 5 октомври 2025 г. първият заместник-министър на енергетиката Артьом Некрасов обяви, че украинските власти планират да увеличат вноса на газ поради загубата на част от собственото им производство в резултат на щетите от войната.

Според данни на AIS, танкерът Clean Future е доставил партида втечнен природен газ (LNG) от американския завод Sabine Pass до полския терминал в пристанището Швиноуйшче.

Очевидно подобни изявления се правят за администрацията на Белия дом, тъй като "Нафтогаз" вече купува американски регазифициран втечнен природен газ (LNG) от "Орлен", коментира ЕurAsiaDaily. От началото на годината Полша се превърна в най-големия маршрут за внос на газ за Украйна, като представлява повече от половината от всички доставки – 389 милиона кубически метра.

Междувременно, през ноември, Володимир Зеленски посети Гърция, а "Нафтогаз" подписа меморандум с държавната компания DEPA за доставки на втечнен природен газ (LNG), започващи през декември-януари. Според данни на ENTSOG обаче, тези доставки все още не са осъществени. Само малки количества руски газ се транспортират през Вертикалния газов коридор.