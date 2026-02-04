Германка прибрала 350 000 евро, след като мамила три години, че синът ѝ е болен от рак

Често бутала здравото дете в инвалидна количка

Германка заблуди стотици хора, че синът ѝ има рак и събра 350 000 евро. Майката е мамила цели три години. Жената твърдяла, че синът ѝ, в началото на измамата едва петгодишен, страда от рак и събира дарения за "лечението му". Момчето обаче е здраво и сега живее в приемно семейство.

Прокуратурата в Гисен я обвинява, че е получила приблизително 350 000 евро, като си е измислила болестта на детето.

"Измамите с дарения засягат не само жертвите, но и доверието на обществото. Всеки, който заблуждава хората по този начин, рискува дълга присъда затвор", каза главният прокурор Томас Хаубургер пред BILD.

Старши прокурор Томас Хаубургер

Между септември 2021 г. и октомври 2024 г. Ванеса О., която има предишна присъда за измама, е показвала детето си на медиите в инвалидна количка и постоянно е публикувала молби за помощ в социалните мрежи. В едно видео тя твърди, че синът ѝ се нуждае от "предварително лечение" в САЩ, което не е покрито от здравната застраховка.

В началото на 2024 г. полицията нахлува в апартамента на семейството и децата са отведени от семейството. Съседи потвърдиха подозренията им пред BILD: "Понякога беше в инвалидна количка, друг път ходеше напълно нормално".

Прокурорът Хаубургер е категоричен: "Момчето е напълно здраво; болестта е напълно измислена".

Сега жената е изправена пред ефективна присъда до 10 години затвор.