Запасите от газ в европейските подземни хранилища са паднали под 40%

Запасите от газ в подземните хранилища (ПГХ) в Европа са паднали под 40%, съобщава руска агенция, позовавайки се на данни от Gas Infrastructure Europe (GIE).

Добивът от подземните газови хранилища на 2 февруари възлиза на приблизително 742 милиона кубически метра. Общият темп на добив от хранилищата от началото на месеца е третият най-висок за февруари. Общият обем гориво в подземните газови хранилища в момента е приблизително 44 милиарда кубически метра.

Температурите в Европа бяха неравномерни тази седмица. Докато първата половина на седмицата беше доста хладна, до края на седмицата се очаква по-топъл климат в целия регион.

Делът на вятърната енергия в производството на електроенергия в ЕС е средно 20% през декември 2025 г. и 19% през януари 2026 г. Средната покупна цена на газа в Европа през януари е била 415 долара за 1000 кубически метра, в сравнение с 334 долара през декември, на фона на застудяване.

Последният сезон на добив на газ от европейските подземни хранилища приключи на 28 март 2025 г., като остават 33,57% от резервите. В момента европейските подземни хранилища за газ са запълнени на 39,86% (16,2 процентни пункта по-ниско от средното за тази дата през последните пет години), в сравнение с 52,6% година по-рано. От началото на отоплителния сезон на 13 октомври страните от ЕС са изтеглили приблизително 52,5 милиарда кубически метра газ от хранилищата. Нетният добив (общото ниво на добив надвишава инжектирания обем) надхвърли 47,5 милиарда кубически метра, или 87% от инжектирания обем през лятото. Освен това общият добив на газ от подземните хранилища за газ на 113-ия ден от достигането на максималния им капацитет е с 1% по-висок от средното за този ден през предходните пет години