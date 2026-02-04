Около 54,0% от домакинствата заявяват, че са принудени да правят съкращения

Гръцките домакинства се борят да свържат двата края, като шестдесет процента от тях остават без пари близо две седмици преди края на месеца, според годишния доклад на Института за малки предприятия към Гръцката конфедерация на професионалистите и занаятчиите – IME GSEVEE, цитиран от гръцки медии.

Около 54,0% от домакинствата заявяват, че са принудени да правят съкращения Проучването установи, че за домакинствата, чиито доходи се изчерпват преждевременно, приходите сега покриват средно само 18 дни на месец, в сравнение с 19 дни през 2024 г. Делът на домакинствата, които съобщават, че доходите им са изчерпани преди края на месеца, се е увеличил до рекордните 62,1%, в сравнение с 60,0% година по-рано.

Финансовият натиск остава широко разпространен. Около 54,0% от домакинствата заявяват, че са принудени да правят съкращения, за да задоволят основни нужди, докато 12,1% съобщават, че доходите им са недостатъчни дори за стоки от първа необходимост. Повече от половината домакинства – 55,7% – заявяват, че не могат или могат само с големи трудности да се справят с неочакван разход от 500 евро.

Констатациите сочат нарастваща икономическа несигурност, като няколко показателя се влошават в сравнение с миналата година. Делът на домакинствата, които не могат да покрият основни нужди, се е увеличил от 11,7% през 2024 г., докато делът на принудените да правят съкращения на разходите се е увеличил от 52,2%.

Според проучването, нарастващо мнозинство от анкетираните подкрепят структурните мерки за справяне с високите разходи за живот, като разглеждат увеличението на заплатите, данъчните облекчения и по-строгия контрол върху цените като по-ефективни от краткосрочната подкрепа, като например плащания на помощи или спонсорирани от правителството схеми за отстъпки.

Резултатите подчертават постоянния натиск върху разходите за живот върху гръцките домакинства, въпреки по-широките признаци на икономическа стабилизация.