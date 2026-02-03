Макрон: Европа работи за възобновяване на диалога с Путин

Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че подновяването на диалога с президента на Русия Владимир Путин е в процес на подготовка. Той обаче добави, че Москва не засвидетелства истинско желание да преговаря за мира в Украйна, предаде Франс прес.

Запитан по този въпрос по време на работна визита в провинцията, Макрон каза: „Това се подготвя и следователно има дискусии, които се водят на техническо ниво“. Той уточни, че процесът протича прозрачно и координирано с президента на Украйна Володимир Зеленски.

"Важно е европейците в действителност да възстановят собствените си канали на дискусии“, каза Макрон. Той обаче не посочи някаква дата в тази насока и заяви, че наскорошните руски атаки са нетърпими и показват, че Русия няма наистина желание да преговаря за мир.

"Мисля, че възстановяването на европейските канали за разговори би било полезно, но не мисля, че Русия е готова да сключи мирно споразумение през следващите дни или седмици", обясни президентът на Франция.

За последно Макрон и Путин говориха по телефона през юли миналата година, а преди това на 11 септември 2022 г.