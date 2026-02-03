Испания става първата страна в Европа, забранила социалните мрежи за деца под 16 години

Испания е първата европейска страна, която официално въвежда забрана, след като Законът за изменение на онлайн безопасността в Австралия влезе в сила през декември

Испания стана поредната страна, която обяви забрана за социалните медии за лица под 16 години от следващата седмица, следвайки стъпките на Австралия. Премиерът Педро Санчес заяви, че държавата ще въведе серия от строги мерки, които ще подведат ръководителите на технологични фирми под правна отговорност за вреди, причинени на потребителите.

"Социалните медии се превърнаха в провалена държава, място, където законите се игнорират и престъпленията се толерират", заяви испанският премиер в реч във вторник.

Същия ден Испания обяви планове за въвеждане на забрана за социални медии за лица под 16 години по австралийски модел като част от по-широки мерки срещу технологичните гиганти заради системни провали в защитата на потребителите от вреда.

Министър-председателят на Испания Педро Санчес говори на Световната правителствена среща в Дубай и осъди неправомерното поведение на платформите за социални медии. Премиерът заяви, че тийнейджъри под 16 години няма да могат да имат достъп до платформите на социалните медии от следващата седмица, като част от серия от пет правителствени мерки, насочени към платформите.

"Социалните медии се превърнаха в провалена държава, място, където законите се пренебрегват и престъпленията се толерират, където дезинформацията е по-ценна от истината и половината от потребителите страдат от реч на омразата", каза Санчес. "Провалена държава, в която алгоритмите изкривяват обществения разговор, а нашите данни и имидж се опровергават и продават", обясни аргументите си премиерът на Испания.

Той посочи, че за да се наложи забрана за лица под 16 години, "платформите ще трябва да внедрят ефективни системи за проверка на възрастта – не просто квадратчета за отметка, а реални бариери, които работят", предава CNBC.

Санчес добави: "Днес нашите деца са изложени на пространство, в което никога не е било предназначено да се ориентират сами: пространство на пристрастяване, злоупотреба, порнография, манипулация и насилие. Вече няма да приемаме това. Ще ги защитим от дигиталния див запад!", обеща той.

Испания е първата европейска страна, която официално въведе забрана, след като Законът за изменение на онлайн безопасността в Австралия влезе в сила през декември.

Това ефективно изискваше платформи като тази на Meta, Instagram, TikTok на ByteDance, Alphabet, YouTube, X на Илон Мъск и Reddit ще въведат мерки за проверка на възрастта или ще бъдат изправени пред глоба до 49,5 милиона австралийски долара (32 милиона долара) за неспазване на изискванията.

Испания все още не е определила кои фирми са засегнати от новите правила, но Санчес критикува големите платформи, включително TikTok, за това, че позволяват на акаунти да споделят "генерирани от изкуствен интелект материали за малтретиране на деца", X на Мъск за това, че позволява на неговия AI чатбот Grok да "генерира незаконно сексуално съдържание", и Instagram за "шпиониране на милиони потребители на Android", наред с други нарушения.

CNBC се е свързала с TikTok, X и Instagram относно тези твърдения и очаква коментар.

Четирите други мерки на Испания се фокусират върху правната отговорност на ръководителите, които не премахват нерегулирано или изпълнено с омраза съдържание, и превръщането на "алгоритмичната манипулация и разпространението на незаконно съдържание" в ново криминално престъпление.

Санчес спомена, че пет други европейски държави са се присъединили към Испания в прилагането на по-строги правила в платформите на социалните медии.

Френското национално събрание наскоро гласува в подкрепа на законопроект, който би ограничил достъпа до социалните медии за лица под 16 години, но законопроектът все още трябва да бъде одобрен от Сената, преди да бъде официално приет. По подобен начин Камарата на лордовете на Великобритания подкрепи забрана за социалните медии за лица под 16 години, но първо тя трябва да бъде одобрена от Камарата на общините.

Технологичните фирми отговарят

Докато забраната на социалните медии в Австралия беше следена отблизо по целия свят, новото съобщение на Испания създава прецедент, който ще последват още страни. Това постави големите технологични компании в затруднено положение.

Meta, собственикът на Instagram, Facebook и Threads, заяви през януари, че е премахнала 550 000 акаунта, за които се смята, че принадлежат на лица под 16 години в Австралия от всичките си платформи. Компанията призова австралийското правителство да преразгледа решението си.

"Призоваваме австралийското правителство да се ангажира конструктивно с индустрията, за да намери по-добър път напред, като например стимулиране на цялата индустрия да повиши стандарта за предоставяне на безопасни, запазващи поверителността и подходящи за възрастта онлайн преживявания, вместо пълни забрани", казаха от Meta.

Meta предупреди, че тийнейджърите все още ще се опитват да намерят начини за достъп до приложения за социални медии по други начини, без гаранциите, предоставени на регистрираните потребители.

Междувременно Reddit заведе дело срещу Австралия , заявявайки, че новият закон е неефективен и ограничава политическите дискусии.

"Това е глобален проблем и правителствата навсякъде са под натиск да реагират", коментира преди това пред CNBC Дейзи Грийнуел, съосновател на базираната в Обединеното кралство организация Smartphone Free Childhood. SFC е кампания на местно ниво, която призовава родителите да отложат използването на смартфони и социални медии от деца.

"Вече виждаме как държавите се движат в тази посока и с нарастването на доверието и натрупването на доказателства, ще последват още. Никой не смята, че статуквото работи за децата, родителите или обществото – и това е един от най-ясните политически отговори, които в момента са на масата", добави Грийнуел.