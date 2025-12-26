Германия обмисля забрана на социалните мрежи за децата

Германският министър на цифровата и държавна модернизация Карстен Вилдбергер изрази готовност за забрана на социалните медии за деца, информира ДПА.

"Труд news" припомня, че само преди броени дни подобна забрана стана факт със закон в друг континент - в далечна Австралия.

От 10 декември австралийските деца под 16-годишна възраст вече не могат да създават или поддържат акаунти в социалните медии в платформи, дори и сред най-популярните като: Facebook, X, Threads, Snapchat, Instagram, TikTok, Twitch, Reddit и YouTube, собственост на Google.

"Виждам много предимства в това. Считам, че въпросът за възрастовото ограничение е повече от оправдан", каза министърът в интервю за ДПА.

"Сега въпросът е: Как да им дадем възможност да се развиват здравословно, както предишните поколения, които не са имали социални медии?".

Вилдбергер, бивш шеф на технологичния конгломерат MediaMarktSaturn, е първият министър на цифровата и държавна модернизация в Германия.

Забраната на социалните медии за лица под 16-годишна възраст в Австралия влезе в сила на 10 декември и оттогава предизвика дискусии в много държави дали да последват този пример.

Австралийският закон забранява на лица под тази възраст да имат свои акаунти в много социални платформи. Властите поясниха, че целта е да се защитят младите хора от кибертормоз, проблемно използване и тревожно съдържание.

Проучвания, доклади и наблюдения показват колко дълбоко социалните медии се намесват в развитието на младите хора. Позовавайки се на експертна комисия, назначена от германското правителство за защита на децата и младежите в дигиталната ера, Вилдбергер заяви, че е необходимо да се проведе дискусия за това коя е подходящата възраст за младите хора да използват социалните медии.

Експертната група започна работата си преди няколко месеца и се очаква да изготви препоръки до лятото. Те включват, наред с други неща, възможни възрастови ограничения, както и широко обсъждания въпрос за забраната на мобилните телефони в училищата.

"Да седиш един-два часа, да учиш, да бъдеш внимателен и да не се разсейваш от различни неща е основна предпоставка за развитието. В този смисъл мисля, че това не само е разумно, но и че дължим на децата тази възможност", каза Вилдбергер, добавяйки, че е важно да се вслушваме в учителите, които се занимават с това всеки ден.