Да подскачаш за изцяло машинен вот е перверзия

Още по темата: Красен Кралев: Голям процент от гражданите са дискриминирани при изцяло машинен вот 05.11.2022 15:27

Всички, включително мои съмишленици и бих казала приятели, които “протестират” с искане за изцяло машинен вот, дали може да обяснят защо масово се ползват хартиени бюлетини в уж цивилизованите държави?

В това число демократичния Европейски съюз, който ни е пътеводна светлина и го даваме за пример под път и над път.

Те даже още не са осъзнали каква щета нанесоха на държавата, работещите и всички публични сектори с това, че се разхождаха усърдно и така допринесоха да не се приеме държавен бюджет.

Какво им пречеше да приемат бюджета и тогава правителството да си ходи?

Колко пъти още ще настъпват мотиката, докато осъзнаят, че докато се водят по акъла на безумци и пълни лаици в държавното управление, им помагат да ни закопават?

Накратко, да подскачаш на “кой не скача е дебел” редом с Асен Василев е перверзия.