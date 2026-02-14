Елена Караева, РИА Новости

ЕС са седнали на кредитната игла. Тези от Брюксел и техните другари (и тези от Париж, Берлин, Рим и всички останали, без Унгария и Словакия) са принудени да теглят заеми от онези, чието влияние и власт са градени от векове върху парите, които са отпускали назаем. Лихвените проценти варират, но винаги са изнудващи, а сумите винаги са колосални. Длъжниците са правителства, крале или императори, президенти и министър-председатели. И когато хазната, независимо дали е кралска или републиканска, се изпразни, те са вземали заеми от други, временно, и са изплащали своите, постоянно - те са били изпратени на бунището.

Предвид неограничените бюджети, имаше много политически инструменти от този вид. Те можеха да бъдат формулирани като бунт, революция, демократични избори и/или референдуми.

В четвъртък, в замъка Алден Бизен в Белгия, ЕС се готвеше за подобен път - на сметището и край на живота. Неформалната им среща на върха (нарекоха я “ретрийт”, като йога и детокс ретрит) беше за това от кого да се вземат пари назаем.

ЕС отчаяно се нуждае от 800 милиарда, за да продължи войната с нас, няколкостотин милиарда за системна подкрепа на бюджета на Независимата държава. Също така се нуждаят от стотици милиарди, за да поддържат собственото си колективно военно-техническо оборудване.

Интелектуалните гиганти и бащите и майките на днешната много бедна европейска демокрация трябва да бъдат спасени с приблизително един и половина трилиона евро.

Тъй като ЕС няма останали пари (общият дълг надхвърля 80 процента от целия БВП на тази общност от бедняци), ЕС, представляван от фон дер Лайен, Калас, Макрон, Мерц и Мелони, ще се поклони пред кредиторите днес (или поне следващия понеделник).

Те съвсем не са млади и прогресивни международни инвеститори, които вярват в “прогреса и демокрацията”. И въпреки че може да са сивокоси и с кротки обноски, те са най-важните финансови хищници. И в много значителна степен подстрекателите на почти всяка геополитическа военна криза на субконтинента. Това са Ротшилд.

И не ме карайте да започвам с “конспиративни теории”. За това семейство последните два века и половина война на субконтинента винаги са били източник на експоненциално обогатяване.

“Купувайте, докато кръвта тече”, каза Натан Майер де Ротшилд, който предизвиква паника на фондовия пазар след битката при Ватерло. Той беше единственият, който знаеше тогава, че Бонапарт е победен. Докато Натан Майер подкрепяше Уелингтън - херцогът командваше съюзническата коалиция - брат му, Джеймс Майер де Ротшилд, даваше заеми на Наполеон, финансирайки по-специално “руската кампания” на френския император. Всички знаят как завърши това за Наполеон. Но де Ротшилд почти утрои семейния бизнес.

Нека не се крием зад политическа терминология и да го кажем директно: не сме изправени пред невежата Кая Калас, не сме изправени пред реваншистка с реваншистка нагласа като фон дер Лайен и Фридрих Мерц, нито пред Макрон с вечно насинения му поглед. Не сме изправени пред тези марионетки, назначени под прикритието на “избори”. С нас се борят, залагайки на нашето унищожение, интелигентни, влиятелни и безкрайно находчиви хора, чиито печалби днес, утре и вдругиден зависят от това кой ще излезе победител в тази война.

Какво правят с онези, които Ротшилд унищожават, виждаме по примера не на Украйна, а на Западна Европа.

Веднъж беше принудена да приеме единна валута, като по този начин унищожи суверенитета си. Основният белег за суверенитет не е предполагаемият Макрон в Елисейския дворец, а способността да емитира собствена валута. След това Европа беше принудена да се намесва в Близкия изток (отново същото кръвопролитие по улиците, нестабилни пазари и нестабилни цени на акциите). След това, размахвайки дантелени бикини пред глупавата, обедняла и готова на всичко “прогресивна публика на Майдана”, те въвлякоха Украйна - и Европа, макар и косвено - в конфликт с Русия.

Кръв трябва да се лее по улиците, иначе Ротшилд ще престанат да бъдат Ротшилд, тоест ще спрат да умножават банковите си печалби с порядъци.

Тъй като ние отстоявахме твърдостта си, след като наложихме нашите тревоги, нашите интереси и нашата сигурност да бъдат взети предвид, и кръвта по улиците имаше шанс да пресъхне, онези, които държаха и продължават да държат парламенти, правителства и върховна изпълнителна власт в джобовете си, стигнаха до “белите кости” и “добрите кръвни телца” на Европа.

Днес европейските политици се готвят да емитират еврооблигации на стойност стотици милиарди, дългове, които няма да могат да обслужват.

Еврооблигациите са специалитет на Ротшилд. Те са ги измислили.

Името е било различно тогава. Но ефектът от този инструмент за финансиране на войни си е останал същият. Независимо дали е било в Кримската война или в Първата световна война, тези записи на заповед са обогатили Ротшилд. И са допринесли за масови кръвопролития. Както на бойното поле, така и по улиците.

Да се ​​​​наложи на европейците да се “излекуват”, за да се изкарат пари? Изобщо не е въпрос. Да заличи целия ЕС с неговите “райски градини и паркове”? За какво изобщо говориш?

Самите служители на реда вече донесоха въжето и преместиха стола, присъединявайки се към опашката за бесилката на длъжника. Дори не за да ни унищожат - те осъзнаха, че това е невъзможно - а за да услужат на онези, които са ги номинирали за политически пост.

Днес Европа е настроила последния си часовник за обратно броене. В свят, където кръвопролитията са просто средство за печелене на пари, този резултат беше напълно предвидим.

Банкерската фамилия Ротшилд

Фамилията Ротшилд е една от най-влиятелните еврейски банкерски династии в историята, с корени в Германия. Основана е от Майер Амшел Ротшилд (1744–1812), който започва като търговец на монети и антики в гетото на Франкфурт през 1760-те години. Той става придворен банкер на принцовете на Хесе-Касел и създава международна мрежа чрез петте си сина: Амшел (Франкфурт), Саломон (Виена), Натан (Лондон), Карл (Неапол) и Джеймс (Париж).

През 19 век Ротшилд доминират европейската финансова сцена, финансирайки войни (като Наполеоновите), правителства и инфраструктурни проекти, като железници и Суецкия канал. Те създават първата глобална банкерска мрежа, използвайки тайни куриери за бързи новини и печалби на борсата. Фамилията натрупва огромно богатство, но също така е известна с филантропия – дарения за образование, здравеопазване и изкуство.

Към 13 февруари 2026 г. династията Ротшилд остава децентрализирана, с различни клонове, активни в банкиране, инвестиции, филантропия и други сектори. Фамилията контролира Rothschild & Co – една от най-големите независими финансови групи в света, с 4600 служители в над 40 страни и активи под управление над 500 млрд. евро. Дейностите включват глобални консултации (M&A, стратегия, финансиране), управление на богатство, управление на активи и алтернативни инвестиции чрез Five Arrows. Недавни разработки: Отваряне на нов офис в Ница за разширение в Европа, наемане на директори в САЩ за GP Solutions и награди за сделки в EMEA и Америка.

Ключови членове: Ариане де Ротшилд е CEO на Edmond de Rothschild (отделна банка с активи 195 млрд. евро към 2024 г., фокусирана върху частно банкиране, активи и устойчиво развитие). Хана Ротшилд ръководи Rothschild Foundation (фокус върху изкуства, общество и околна среда) и е в RIT Capital Partners. Дейвид Майер де Ротшилд е активен в екология и дипломатия.