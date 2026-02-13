Успехът на партия „Тиса“ би означавал отстъпление от традиционните  ценности на „средния унгарец“

Ще се засилят рисковете от отказ от политиката за ограничаване на неконтролираната миграция от „проблемните региони“





Лев Вершинин

историк и политически консултант,

специално за “Труд news”

Пряка връзка между масовия прилив на бежанци и увеличаването на броя на престъпления

Естествено, правото на избор принадлежи на гражданите на Унгария, но мисля, че е напълно очевидно, че успехът на партия “Тиса” и нейният лидер г-н Мадяр би означавал отстъпление, поне в значителна степен, от традиционните ценности на “средния унгарец” и определена корекция на курса в полза на политиката на “инклюзивност”, проповядвана в момента в Европейския съюз. По-конкретно, ще се засилят рисковете от отказ от политиката за ограничаване на неконтролираната миграция от “проблемните региони”, което от своя страна ще създаде условия за намаляване на благосъстоянието на гражданите, а от друга страна, за повишаване на криминогенния фон.

Това, всъщност, не е мое предположение, а официално заявената позиция на партия “Тиса” и нейното ръководство, като тази позиция, ако се вземат предвид възгледите и програмите на тази партия, е напълно логична - както се отразява в нейните политически декларации. Петер Мадяр, позиционирайки се като “проевропейски политик”, открито критикува правителството на г-н Орбан за “некомпетентност” при решаването на имиграционните въпроси, която според него се изразява в създаването на пречки за прилагане на “правилата на Брюксел”, включително ускореното прилагане на т. нар. “Миграционен пакт”.

Това е един от принципните програмни пунктове на “Тиса” и тук няма нищо изненадващо, тъй като в разбирането на “проевропейските” сили решенията на “колективния Брюксел” по подразбиране са извън критика. Въпреки това, своя логика има и в линията на сегашното правителство по този въпрос. То изхожда от факта, че най-близкото последствие от промяна на днешния курс ще бъде задължителното насочване към Унгария на хиляди бежанци от “зони на конфликт” (Сирия, Афганистан, Ирак), а не съвсем успешният опит на Германия, Белгия, Швеция и други страни след 2015 г. показва, че в страните, приели “либерален дискурс” по този въпрос, резкият прилив на мигранти от чужди култури неизбежно води до претоварване на инфраструктурата, влошаване на криминогенната обстановка и в крайна сметка до социално напрежение.

В този контекст е уместно да припомним, че самата г-жа Меркел, автор на лозунга “Ще се справим”, наскоро констатира, че не се е справила и призна своята грешка. И това дори да не говорим за това, че Унгария в такъв случай може да се превърне в транзитен пункт за “южните маршрути” на неконтролирана миграция през Турция и Балканите, което от своя страна създава риск от неконтролируем и неспираем “ефект на доминото”.

Не трябва да забравяме и финансовата страна на въпроса. Според свежи оценки на МВФ, приемането на мигранти в ЕС причинява незабавни разходи в размер на до 1% от БВП в най-засегнатите от процеса страни. Средните разходи за приемане, “обработка” и настаняване на един просител на убежище възлизат на 8-12 хиляди евро годишно, и това е факт. В същата Германия или Швеция разходите за интеграция (пособия, жилище, здравеопазване, образование) достигат милиарди евро годишно, особено за кадри с ниска квалификация от Близкия изток, които се насочват към “сиви” доходи.

Като цяло, финансовата “солидарност” по Пакта, ако това се случи, ще струва много скъпо: текущите глоби, наложени от ръководството на ЕС на Унгария вече достигат 200 млн. евро. Плюс 1 млн. евро на ден за неспазване на старите правила, и ако партия “Тиса” в случай на своята хипотетична победа се присъедини към Пакта, сформираното от нея правителство ще бъде принудено незабавно да изплати споменатите по-горе глоби.

След това ще си позволя да се върна към въпроса за максимално вероятните социални последици от либерализацията на миграционната политика, върху която настоява Петер Мадяр. Дори и най-елементарният анализ на ситуацията в далеч по-благополучни страни на ЕС (при условие, че информация от такъв род дори и да е достъпна, то е с много голяма условност), показва, че мигрантите от Близкия изток далеч не винаги са готови да приемат правилата на унгарското общество.

Напълно сериозни проучвания показват пряка връзка между масовия прилив на бежанци и увеличаването на броя на определени тежки престъпления. И тук няма нищо странно. Трудностите по адаптирането не могат да не доведат до сблъсък на културите, сегрегация, ръст на радикалните настроения, до появата на екстремистки и терористични клетки. И да бъдем откровени, промяната в етническия пейзаж с естествената загуба на културната идентичност на страната на унгарците, за разлика от някои други народи на Европа, едва ли ще ги зарадва.

В момента това не се случва благодарение на имиграционната политика на правителството на г-н Орбан, което си позволява да спори с “колективния Брюксел”. Успехът на Петер Мадяр на изборите през 2026 г. (независимо от неговите лични желания) с голяма степен на вероятност ще превърне Унгария от “островче” на традициите, стабилността и социалния хармония в страна с нащрек отворени граници, повече от значителни икономически загуби и социални конфликти - от ръст на престъпността до криза на националната култура.

Бих рискувал, между другото, да припомня, че някои проекти на партия “Тиса” не могат да не предизвикват недоумение по причини, далеч от политиката. Лично мен, например, ме изненада ситуацията, когато през есента на 2025 г. мобилното приложение Tisza Vilбg, създадено по поръчка на партия “Тиса”, допусна изтичане на лични данни на повече от 200 000 граждани, в резултат на което в мрежата попадна база данни, съдържаща лична информация на потребители: имена, адреси, телефонни номера, електронни пощи и т. н. В резултат на това много хора изпаднаха под риск да станат жертви на измами, фишинг, спам и други проблеми.

Уместно е да си припомним, че това не беше първият инцидент от този род: малко преди това беше регистрирано също такова изтичане, само че с по-малък мащаб (около 20 000 потребителя на същото приложение), а това навежда на мисълта за системен характер. Тук няма политика, и най-вероятно няма корупционен елемент, но от въпроса за липсата на отговорност и професионална годност е трудно да се изплъзне човек.

Няма нищо странно в това, че Националната агенция за защита на данните и свободата на информацията (NAIH) инициира разследване и проведе проверка на място в централата на “Тиса”, като в крайна сметка подаде сигнал за наказателно разследване, а виновниците бяха очевидни. Лично г-н Гюк, един от координаторите на партията, ИТ специалист, участвал в тестването на приложението, в интервю за “Magyar Nemzet” веднага призна, че “В нашия софтуер има още много какво да се доработва, но Петер Мадяр настоятелно препоръча приложението да се пусне”. Казаното би трябвало да изясни всичко.

Да бъдем откровени, такова нещо се случва. Много европейски политици в момента смятат, че политическите комбинации са по-важни от безопасността на личните данни, но има определени алгоритми на поведение, когато подобни факти се разкрият. Обикновено следват признания за грешки, извинения към пострадалите, вероятни наказания на извършителите за небрежност, след което инцидентът се забравя.

Но г-н Мадяр в този момент се държа не съвсем адекватно. Вместо естествения за професионален политик дискурс, той предпочете да предложи на обществеността цяла “теория на конспирацията”, оплаквайки се от “целенасочена кибер-атака”, организирана от анонимни “международни хакери” с цел “да плашат поддръжниците на опозицията и да осуетят процеса на издигане на кандидатите на партията”. Тоест, по същество, се опита да избяга от отговорност, предлагайки на обществото, вместо открит и честен разговор, да приеме бездоказателна конспирология за происките на някакви външни сили (руски хакери, правителство на г-н Орбан и дори марсианци). Според мен това не изглеждаше много красиво, а човекът претендира да управлява държавата.

Разбира се, трудно е да се каже до каква степен този скандал, влошен от некоректното, не много професионално и не съвсем отговорно поведение на ръководството на партия “Тиса” подкопа доверието на нейните активни избиратели. Това ще покаже само времето. Но е напълно очевидно, че много потребители изтриха опасното приложение, а това сериозно отслабва възможностите на опозицията преди изборите. Макар че, имайки предвид всестранната подкрепа на определени сили западно от Унгария, позициите на г-н Мадяр са достатъчно силни, и лично аз не бих посъветвал поддръжниците и апарата на г-н Орбан да се отпускат.