Румънските данъчни погнаха собствениците на скъпи лимузини

В 66 анализирани досега случаи е установен "висок данъчен риск"

Главната дирекция за борба с фискалните измами към Национална агенция за данъчната администрация на Румъния (ANAF) започна пилотен проект за контрол, насочен към придобиването на луксозни автомобили със средства с недоказан фискален произход.

Така инспекторите са установили десетки случаи със сериозни несъответствия между декларираните доходи и стойността на закупените автомобили, съобщава румънският телевизионен канал ProTV.

Според ANAF, в 66 анализирани досега случаи е установен "висок данъчен риск", тъй като става въпрос за недекларирани или недостатъчно обосновани доходи, използвани за покупки на висока стойност, включително плащания в брой над законовите тавани, което е довело до започване на процедури за установяване на данъчни задължения, прилагане на санкции и налагане на обезпечителни запори върху автомобили.

Национална агенция за данъчната администрация на Румъния представи следните примери:

- лек автомобил BMW 740D xDrive, на стойност приблизително 100 000 евро, закупен през 2025 г. и платен изцяло в брой, без да са представени документи, удостоверяващи законния произход и проследимостта на средствата;

- Porsche Panamera е търгуван на занижена цена, като се има предвид, че автомобилът е бил закупен преди това за 609 150 леи, като плащането е извършено в брой, а източниците на средствата не са могли да бъдат доказани с достоверни документи;

- BMW M4 Competition M xDrive, закупен на стойност 546 951 леи (104210 евро), при липса на обективна обосновка за използваните финансови средства;

- BMW X6 xDrive, закупен за 428 460 леи (81635 евро), платен в брой, в сделка, при която никоя от участващите страни не е успяла да докаже законния произход на сумите.