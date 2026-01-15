Бавно и полека: Шофираш с до 30 км/ч в историческия център на Рим

Още по темата: Фонтанът „Треви“ в Рим става платен за туристи 19.12.2025 21:36

Ограничение на скоростта от 30 км/ч в историческия център на Рим

Считано от днес "Зоната 30" ще започне да действа в историческия център на Рим, в рамките на ZTL (зона с ограничено движение). Във вторник беше подписано общинското постановление, с което официално мярката се стартира, предава агенция ANSA.

От 15 януари ограничението на скоростта вече е 30 км/ч. Новото ограничение ще важи и за главните артерии, като Корсо Виторио Емануеле, Виа дел Театро Марчело и Трафоро.

В допълнение към ZTL (зона с ограничено движение) в Историческия център, още 1000 улици в Рим ще бъдат ограничени до 30 км/ч, за да се повиши безопасността на движението, обяви град Рим в социалните си медии. Освен това се разширяват мерките за намаляване на скоростта в целия град.

Планирани са пет нови камери за скорост на Виа Кристофоро Коломбо, в допълнение към вече съществуващите на Тангенциале и Виале Нютон. Ще бъдат построени и 175 повдигнати пешеходни пътеки и нови училищни улици.

До 2026 г. ще бъдат инсталирани и 40 нови Photored (електронни устройства за откриване на нарушения), с особен акцент върху по-широките кръстовища.