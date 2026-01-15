Зеленски обвини Кличко: В Киев е направено твърде малко

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че в столицата Киев е направено „много малко“ по отношение на подготовката за извънредна ситуация в енергийната система. Това той посочи в традиционното си вечерно обръщение, предава Европейская правда.

Държавният глава уточни, че е направен анализ на ситуацията в редица градове, като подчерта, че положението е особено сложно в Киев. Сред проблемните региони той посочи още Одеса, Днепропетровска област, включително градовете Днипро и Кривой Рог, както и други населени места.

„Виждаме колко много е направено, например в Харков – там местната власт се е подготвила“, заяви Зеленски, като добави, че в сравнение с това столицата значително изостава.

„В Киев е направено твърде малко. Дори в последните дни не виждам необходимата интензивност. Това трябва спешно да се коригира. Нужни са решения“, подчерта президентът.

Зеленски съобщи още, че е разпоредил да бъдат увеличени възможностите за внос на електроенергия. По думите му в Киев и в други градове трябва да бъдат открити повече т.нар. Пунктове на устойчивост, предназначени за помощ на населението при извънредни ситуации.

Президентът не изключи и възможността за временно отменяне на вечерния час в някои градове и общини в случай на извънредна ситуация.

Междувременно в Киев вече второ денонощие не се прилагат графици за планови прекъсвания на тока, като се извършват аварийни спирания на електрозахранването. По данни към момента електричеството е налично средно около три часа, след което следват до десет часа без ток.

Очаква се в енергийния сектор на Украйна да бъде въведен режим на извънредна ситуация. Предвижда се и създаването на постоянен щаб за координация на действията в Киев.

По-рано първият вицепремиер и министър на енергетиката Денис Шмигал заяви, че Киев се е подготвил значително по-слабо за руските масирани удари по енергийната инфраструктура в сравнение с Харков.