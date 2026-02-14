Мелони: Италия ще се присъедини към Съвета за мир като наблюдател

Италия възнамерява да се включи като наблюдател в Съвета за мир, иницииран от президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи премиерът Джорджа Мелони, цитирана от ДПА.

По думите ѝ, по-рано Рим е изключил възможността за пълноправно членство заради конституционни ограничения. Впоследствие обаче Вашингтон е отправил покана Италия да се присъедини като наблюдател — ход, който Мелони определи като „добро решение“.

Тя подчерта, че предвид усилията за стабилизиране на ситуацията в Близкия изток, присъствието на Италия и Европа в подобен формат е от значение.

Тръмп обяви създаването на Съвета за мир миналия месец на форума в Световен икономически форум в Давос. Първоначално структурата бе представена като механизъм за наблюдение на възстановяването на ивицата Газа, но впоследствие американският президент намекна, че органът може да се използва и за управление на конфликти в глобален мащаб.

Създаването му предизвика резерви сред редица европейски държави, които виждат риск от отслабване ролята на ООН. Въпреки това 26 страни вече са се присъединили, като България и Унгария засега остават единствените членове от ЕС.