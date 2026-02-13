Смъртта на 28-годишна българка потопи в скръб италианско градче

Смъртта на млада българка натъжи жителите в малкия град Нарни, който се намира в централната част на Италия и е известен със своята красива архитектура.

28-годишната Никол Караджова е починала след тежка битка за живот, съобщава информационният портал umbriaon.it.

Младата жена се е борила с тежко здравословно състояние и наскоро е претърпяла втора чернодробна трансплантация. Всички в Нарни я познавали и се надявали тя да успее да преодолее трудностите.

Първата операция е извършена през 2021 г. в Анкона, но впоследствие се стигна до хронично отхвърляне на трансплантирания орган.

Последната трансплантация на Никол е осъществена в Университетската болница в Падуа от екипа на проф. Умберто Чило – един от водещите специалисти в областта на чернодробните трансплантации.

Операцията е била част от продължителната и изключително трудна битка на Никол за живот.