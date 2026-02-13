Ние казваме „не“ на Брюксел да ни въвлече във война

Украйна продължава грубата си намеса в предстоящите унгарски избори, тъй като украинският президент Володимир Зеленски иска да постави правителството в трудно положение, като предотврати възобновяването на доставките на петрол, но това няма да успее, заяви Петер Сиярто, министър на външните работи и търговията на Унгария, съобщава MTI.

Според изявлението на министерството, министърът е съобщил, че до парламентарните избори остават 58 дни и Украйна продължава много грубата си намеса в унгарския избирателен процес.

Зеленски реши по политически причини, че ще продължи да не позволява възобновяването на доставките на петрол за Унгария по тръбопровода „Дружба“, въпреки че тръбопроводът би бил технически напълно подходящ за възобновяване на доставките и няма техническа или техническа причина, която да възпрепятства възобновяването на доставките“, каза той.

Зеленски смята, че може да постави настоящото правителство в трудно положение на предстоящите парламентарни избори, като затрудни осигуряването на енергийните доставки на страната с подобно решение“, добави той.

„Ясно е, че Зеленски и украинците помагат на партия „Тиса“ в предизборната кампания, защото е в техен интерес партия „Тиса“ да спечели, защото ако партия „Тиса“ спечели, те ще позволят Унгария да бъде въвлечена във война, ще позволят парите на унгарския народ да бъдат отведени в Украйна, ще позволят на Украйна да влезе в Европейския съюз“, каза той.

След това той заяви, че за разлика от това, суверенното национално правителство ще защити Унгария:

„Ние казваме „не“ на Брюксел да ни въвлече във война, казваме „не“ на това да вземем парите си в Украйна и казваме „не“ на членството на Украйна в Европейския съюз.“