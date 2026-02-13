До 10 милиона и нито човек повече? Швейцарците решават за таван на населението

Швейцария ще проведе референдум на 10 юни, на който гражданите ще решат дали да бъде въведен таван на населението от 10 милиона души, съобщава Sky TG24.

Инициативата е на крайнодясната Швейцарска народна партия (SVP), която настоява за по-строг контрол върху имиграцията. Според поддръжниците ограничението ще защити икономиката и социалната система, докато опонентите предупреждават, че подобна мярка може да навреди сериозно на пазара на труда и да създаде напрежение в отношенията с Европейски съюз.

В момента населението на Швейцария е около 9,1 милиона души. Предложението предвижда, ако броят на жителите надхвърли 9,5 милиона, правителството да ограничи новата имиграция, включително достъпа на кандидати за убежище и на членове на семейства на вече установени мигранти.

При достигане на 10 милиона души ще бъдат въведени още по-строги мерки, като не се изключва и преразглеждане на споразумението с ЕС за свободно движение.

По данни на правителството около 27% от живеещите в страната не са швейцарски граждани. От SVP твърдят, че през последното десетилетие населението е нараствало значително по-бързо в сравнение със средните темпове в държавите от ЕС, което според тях води до поскъпване на наемите и жилищата и до натиск върху инфраструктурата и обществените услуги.