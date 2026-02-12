Белгийската полиция обискира офиси на Европейската комисия

Белгийската полиция нахлу в офиси на Европейската комисия и на Белгийския суверенен фонд (Федерална холдингова и инвестиционна компания - SFPIM) в рамките на разследване на възможни нередности при продажбата на недвижими имоти, предаде Ройтерс.

„Файненшъл Таймс“ съобщи, че разследването засяга 23 сгради, придобити от SFPIM за 900 милиона евро от Еврокомисията през 2024 г. Въпросните имоти са били придобити от белгийски суверенен инвестиционен фонд, който е планирал да ги реновира, така че да станат по-устойчиви, и да ги върне на пазара като бизнес и жилищни обекти. Продажбата беше осъществена в момент, когато Комисията предприемаше намаляване на офис площите си с една четвърт, тъй като повече служители работят от разстояние след пандемията от COVID-19.

Комисията ще сътрудничи изцяло на властите, „като предостави всякаква информация и съдействие, необходими за осигуряване на задълбочено и независимо разследване по този въпрос“, заяви неин говорител, цитиран от ДПА.

„Що се отнася до ЕК, продажбата на сградите следва установените процедури и протоколи и сме убедени, че процесът е проведен по съответния начин“, допълни той.

От SFPIM също заявиха, че „сътрудничат напълно на разследването“.

Разследването се ръководи от Европейската прокуратура. От тям потвърдиха единствено, че се „извършват действия по събиране на доказателства в рамките на текущо разследване“, свързано с ЕК.