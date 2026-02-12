Наемите в Гърция скачат: икономическото възстановяване е под натиск

Нарастващите наеми измъчват много европейски страни

Гръцката икономика се възстановява рязко от финансовата криза от 2009-2018 г. Растежът изпреварва средния за ЕС, страната изплаща спасителните си заеми предсрочно, а туристическите посещения са на рекордно високи нива, съобщава Reuters.

На фона на възстановяването обаче много гърци изостават, тъй като наемите се покачват рязко, а доходите не успяват да се справят с темпото, което ги принуждава да харчат по-малко за стоки като отопление, забавления или хранене и да поемат повече дългове. Това създава спирачка за икономическото възстановяване на Гърция, казват експерти.

„Адекватността на доходите е на рекордно ниско ниво, като шест от десет домакинства съобщават, че месечният им доход не достига до края на месеца“, се казва в доклад на Института за малки предприятия (IME) на Гърция, конфедерация на малки предприятия. „Икономическите трудности вече не се ограничават само до ниските доходи, а се разпростират и върху средната класа."

Много от проблемите произтичат от кризисните години, когато жилищното строителство замръзна. Според доклад на банка Пиреос (BOPr.AT) от миналата година, в големите гръцки градове има недостиг от 180 000 къщи под наем или продажба.

Предлагането на „златни визи“, достъпно от 2014 г. насам за чужденци, които купуват имоти, е изострило този недостиг. От средата на 2010-те години насам 20 000 имота, главно в Атина, са били продадени на чужденци, според данни на Министерството на миграцията. Други 150 000 са били превърнати в краткосрочни наеми за туристи.

Темистокъл Бакас, президент на мрежата E-Real Estate Network, която има офиси в цяла Гърция, казва, че търсенето на имоти под наем е толкова високо, че стотици хора се явяват за един оглед на имотите под наем.

Това е „като хора, чакащи на опашка в магазин за хранителни стоки през 40-те години на миналия век. Тогава те са чакали на опашка за храна, олио, хляб. Днес Гърция изглежда чака на опашка за дом.“

Притежаването на дом също става недостъпно за много гърци,

като собствеността на жилище спада под 70% през 2024 г., най-ниското ниво досега, от около 77% през 2009 г.

Нарастващите наеми измъчват много европейски страни, но Гърция се откроява.

От 2019 до 2024 г., когато Гърция се възстанови от години на болезнени икономии, наемите в Атина скочиха средно с над 50%, според E-Real Estate. В същото време средните наеми на двустайни апартаменти се увеличиха с 26% в Мадрид и с 14% в Париж.

Средните гръцки заплати са се увеличили с около 27% през този период, а данните на Евростат показват, че гърците харчат повече за жилище като процент от доходите си, отколкото всяка друга държава от ЕС.

Правителството субсидира наемите за някои хора с ниски доходи, но наемателите казват, че това е оказало слабо влияние. Повече от 83% от гърците казват, че не могат да спестят пари, а 40% са похарчили по-малко за ресторанти и филми миналата година, отколкото през 2024 г., според проучване, проведено от IME.

„Ситуацията вече е много лоша и... очаква се да стане още по-лоша“, каза Никос Кураханис, професор в университета Пантейон в Атина.

С нанасянето на нови чуждестранни собственици много гърци се оказват принудени да напуснат старите си квартали.