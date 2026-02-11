Гърция разширява президентския мандат

Още по темата: Мицотакис: Европа трябва да защитава южните си граници 02.10.2025 08:48

Инициативата поставя дилема пред основната опозиционна партия ПАСОК

Гръцкото правителство продължава с конституционна ревизия, която премиерът Кириакос Мицотакис определи като политическо рестартиране, с промени, които се простират отвъд по-дългия президентски мандат. Според съобщенията, планът не само ще увеличи президентския мандат от пет на шест години без преизбиране, но и ще въведе целенасочено увеличение на президентските правомощия, потенциално съсредоточени върху съвета на политическите лидери, пише електронното издание на в. Kathimerini.

Досега съветът беше неформален орган, свикван по инициатива на действащия министър-председател. Всяко формализиране или разширяване на ролята на президента би отбелязало забележителна институционална промяна. За правителството откриването на конституционен преглед се описва като политически изпускателен клапан след седем години на власт, като същевременно ограничава опозицията.

Основният недостатък на управляващата "Нова демокрация" е, че тя използва инструмента за конституционна ревизия сравнително рано, почти година преди предстоящите избори. Времето за прилагане се обяснява отчасти с прецедент: по време на ревизията през 2019 г. работата на парламентарните комисии продължи около четири месеца. Отлагането на процеса до есента би на практика затворило прозореца за избори в края на 2026 г., което би направило изборите през пролетта на 2027 г. неизбежни.

Като цяло правителството вярва, че процесът ще има положителен ефект. Като акцентира върху предложените промени в конституционната харта на страната, Мицотакис се стреми да възстанови „позитивната програма“, да засили реформаторския си профил и да привлече центристките избиратели с предложения, включващи оценка на публичния сектор и ограничаване на разходите.

Същевременно, чрез повторно отваряне на въпросите, свързани с върховенството на закона, включително измененията на член 86 относно отговорността на министрите и метода за избор на съдебно ръководство, правителството се стреми да ангажира избирателите, които са се обърнали към така наречените анти-естаблишмънт партии. Тези ходове са в отговор на критиките за институционално „отстъпление“. Дори ако предложенията на „Нова демокрация“ в крайна сметка бъдат подкрепени само от собствените ѝ депутати, правителството очаква парламентарният диалог да облекчи политическата ѝ изолация.

Инициативата поставя дилема пред основната опозиционна партия ПАСОК. Приемането на части от правителствения план би могло да засили имиджа на Мицотакис като човек, който определя дневния ред; отхвърлянето им рискува обвинения в противопоставяне на реформите. ПАСОК също така не разполага с необходимите 50 депутати, за да представи свои собствени изменения, без да си партнира, вероятно със СИРИЗА. Бившият лидер на партията Евангелос Венизелос предупреди, че „уважение към Конституцията предхожда нейното преразглеждане“ – принцип, който той настояваше да ръководи отговорите.