Мицотакис: Европа трябва да защитава южните си граници

ЕС трябва да приеме посланието на Украйна

Според източници, премиерът Кириакос Мицотакис е подчертал необходимостта Европа да защити не само източните, но и южните си граници по време на изказване на среща на върха на лидерите на ЕС в Копенхаген, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Мицотакис е подчерта още, че Европейският съюз (ЕС) трябва да „приеме посланието на Украйна“ за критичната роля на новите технологии в отбраната, като е подчертал, че Европа трябва да бъде начело на технологичните иновации, като същевременно развива собствен производствен капацитет.

Мицотакис каза, че Гърция вече се движи в тази посока, позовавайки се на създаването на Гръцкия център за отбранителни иновации (ELKAK) като част от националните усилия за укрепване на технологичните възможности в отбраната.

Срещата на върха на лидерите на ЕС в Копенхаген беше свикана от датския премиер Мете Фредериксен, която предупреди, че Европа е в разгара на хибридна война, водена от Русия, и че континентът трябва да се въоръжи.

„Надявам се, че всички сега осъзнават, че има хибридна война и един ден е Полша, друг ден е Дания, а следващата седмица вероятно някъде другаде ще видим саботаж или ще видим летящи дронове“, каза Фредериксен пред репортери.

Срещата на върха в сряда идва след поредица от тревожни инциденти с дронове на датски летища и военни бази през последната седмица. Преди срещата на летището в Копенхаген беше инсталирана специална радарна система, която да помага за наблюдението. Неидентифицирани дронове принудиха затварянето на летището преди седмица, причинявайки сериозни смущения.

Франция, Германия, Холандия, Швеция и Обединеното кралство също изпратиха самолети, кораби и системи за противовъздушна отбрана в Дания преди преговорите. Украинските въоръжени сили изпратиха мисия в скандинавската страна за съвместни учения, споделяйки своя опит в борбата с руски дронове.