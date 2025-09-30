Хърватия би могла да увеличи производството на дронове до няколко милиона годишно

Загреб се стреми да се превърне във водещ производител на дронове в ЕС

Хърватия може да увеличи производството си на FPV дронове до няколко милиона бройки годишно, според министъра на отбраната Иван Анушич.

„Това производство лесно може да се увеличи до половин милион, но ако се подходи стратегически, няма да е трудно да се произведат дори няколко милиона от тези дронове. FPV дроновете са малки дронове-камикадзе, които не е задължително да бъдат такива. Те могат също да изпълняват разузнавателни мисии“, цитира Анушич, цитиран от „Дневник“.

Министърът по-рано отбеляза, че Загреб се стреми да се превърне във водещ производител на дронове в ЕС. Той заяви, че САЩ, Франция, Индия и Саудитска Арабия вече са подписали договори с хърватската компания Orqa за доставка на FPV дронове.

Хърватският външен министър Гордан Радман обяви на 5 септември , че Загреб възнамерява да се присъедини към „коалицията за дронове“.