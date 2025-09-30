Гърците излизат на национална стачка срещу новите трудови закони

Общественият транспорт ще работи по намалено разписание

Гърция е изправена пред национална стачка в сряда, която се очаква да доведе до широко разпространени смущения в транспорта, здравеопазването и обществените услуги, тъй като синдикатите протестират срещу предложеното от правителството трудово законодателство.

Генералната конфедерация на гръцките работници (GSEE) и Конфедерацията на държавните служители (ADEDY) обявиха 24-часова стачка, която ще засегне както частния, така и публичния сектор. Демонстрации са планирани в Атина, Пирея и градове в цялата страна.

Общественият транспорт ще работи по намалено разписание. В Атина автобусите и тролеите ще се движат от 9:00 до 21:00 часа, докато метрото, трамваите и крайградската железница ще работят от 9:00 до 17:00 часа. Таксиметрови шофьори също се присъединяват към стачката, а железопътните услуги ще бъдат нарушени в цялата страна. Общогръцката федерация на моряците също ще стачкува, което ще засегне разписанията на фериботите, а планирана мобилизация на авиодиспечерите беше обявена за незаконна от съда във вторник.

Болничните работници се присъединяват към мобилизацията, като Общогръцката федерация на служителите на държавните болници призовава за митинг на площад Клафтмонос. Общински служители, учители и други сектори също ще участват.

В своето съобщение GSEE отхвърли законопроекта за труда: „Казваме „не“ на 13-часов работен ден. Изтощението не е развитие; човешката издръжливост има граници.“ Организацията също така поиска по-кратко работно време и възстановяване на правата за колективно договаряне.

ADEDY повтори опасенията, като призова за възстановяване на 13-та и 14-та месечна заплата, значително увеличение на заплатите и колективни трудови договори в публичния сектор.