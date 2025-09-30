Украинските въоръжени сили нанесоха удар по важен завод в Русия, производител на електронни съединители

Украинските въоръжени сили успешно удариха стратегически завод за производство на електронни съединители в Русия, което поставя нов етап в ескалацията на атаките срещу индустриалната база на страната, пише Military Watch.

Според украински източници, атаката по завода "Електродетал" в Брянска област е извършена с местно производство крилати ракети Р-360 "Нептун" на 29 септември. Въпреки това, нееднократно се съобщава, че успешните атаки от чуждестранни системи често се приписват на местни, за да се увеличи тяхната престижност.

Украйна получава значителна подкрепа от западни съветници на терен, както и разузнавателни ресурси в небето и космоса за извършване на удари дълбоко в Русия. Допълнително, страната разполага с разнообразие от ракетни системи, като британските "Storm Shadow" и американските ATACMS.

В съобщение, направено от украинския военноморски флот, се посочва: "Коригираме работата на руските отбранителни фабрики... През нощта нашият "Нептун" успешно удари руския завод "Електродетал" в Карачев. Още една връзка в supply chain-а на врага е прекъсната." Според информация, четири крилати ракети са поразили целта на разстояние около 240 километра.

В съобщението на Генералния щаб на украинските въоръжени сили се уточнява, че продуктите на завода се използват в аерокосмическата и електронната индустрия, както и в измервателната техника. Сред тях са съединители за печатни платки, военни съоръжения, самолети, антени, базови станции и други системи.

Заводът произвежда различни електрически съединители за военни и индустриални нужди, включително за нискочестотни, високочестотни и комбинирани съединители.

Руската страна в миналото е нанасяла удари по няколко украински обекта, които произвеждат компоненти за крилати ракети и ударни дронове, тъй като те продължават да представляват сериозна заплаха за военните съоръжения и стратегическата инфраструктура на Русия.

Способността на Украйна да нанесе такъв сериозен удар по руската икономика и индустриална база чрез прокси удари без да премине към пълномащабен военен конфликт прави подкрепата за украинските удръски изключително популярна сред членовете на НАТО.