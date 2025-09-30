За да наблюдава Русия, Франция изпрати в Румъния морски патрулен самолет: С какви оръжия разполага?

Историята на морските патрулни самолети Dassault Atlantic започва в края на 50-те години на миналия век, но дори и днес те остават актуални за френските военни, които ги разположиха срещу Руската федерация в Румъния.

За да защити Черно море от Руската федерация, Франция разположи в Румъния морски патрулни самолети ATL2. И това е доста „древна“ техника, чиято първа модификация е пусната в експлоатация през 1961 г. и е имала почти същия външен вид, пише румънското издание на Newsweek.

По това време обаче ставаше дума за Breguet Br.1150 Atlantic, който се разработваше в края на 50-те години на миналия век, за да замени американския Lockheed P2V Neptune. Интересното е, че това беше първият проект за самолет на НАТО, построен от консорциум от европейски производители, в който освен французите участваха британци, белгийци, германци, холандци и италианци.

По това време това е било превозно средство с усъвършенствано радиоелектронно оборудване, радар за откриване на надводни цели на разстояние до 75 км, хидроакустични маяци срещу подводници и средства за електронна борба. Въоръжението е включвало торпеда, управляеми ракети, авиобомби и дълбочинни бомби, които дори са могли да бъдат ядрени, съобщава defense-ua.com.

Оператори на новите самолети бяха французите с 40 самолета, германците с 20 самолета, Холандия с 9 самолета и Италия с 18 самолета. Три френски самолета Atlantic по-късно бяха прехвърлени на Пакистан, а Белгия, която първоначално участваше в проекта, загуби интерес.

Модернизация през 70-те години на миналия век

През 70-те години на миналия век се появяват програми за модернизация или подмяна, но те не интересуват повечето оператори, оставяйки Франция сама с проблема. Така се появява Atlantic Mk.4, или Atlantique ANG, който е наречен Atlantique 2, по-късно съкратен до ATL2, който е базиран на предшественика си, а не на нов самолет.

Визуално тази модификация се отличаваше с модифициран килов връх, кула с инфрачервена система за наблюдение под фюзелажа и контейнери с оборудване за електронна борба на върха на крилата. Основните промени бяха направени във вътрешното оборудване, което, наред с други неща, беше допълнено с цифрови комуникационни системи и нов радар. Към въоръжението бяха добавени противокорабни ракети Exocet.

Друга важна иновация беше инсталирането на централен процесор CIMSA 15M125, който свързваше цялото оборудване и системи за наблюдение, значително повишавайки ефективността. Самолетът придоби и способността да действа като самолет AWACS благодарение на новите системи за обмен на данни.

Първият полет на Dassault Atlantique 2 се състоя през 1981 г. с два прототипа, преобразувани от стари Atlantique 1. В същото време производството на серийните крила се осъществява от нулата и е одобрено през 1984 г., като първите доставки са осъществени едва през 1989 г.

Първоначално французите планираха да построят 42 от тези самолети, но бяха построени само 28. Те също така останаха единствените оператори на тази модернизация, тъй като други страни не проявиха интерес към нея или към друг подобрен проект Atlantique 3 от 90-те години.

С какво ще бъдат заменени?

Всъщност тази ситуация продължава и днес, като всички оригинални самолети Atlantique са изведени от експлоатация във всички страни. Само 18 френски самолета ATL2 остават в експлоатация и се модернизират активно до Стандарт 6, който включва нови радари, електроника и средства за откриване. Очаква се в бъдеще те да бъдат заменени от новите Airbus A321MPA.

Що се отнася до задачите, които тези самолети с интересна история в Черно море изпълняват, очевидно е, че те патрулират региона и може би дори помагат като противовъздушни оръжия. Дори въпреки доста респектиращата си възраст, ние разполагаме с платформа, която все още е способна да изпълнява възложените ѝ задачи.