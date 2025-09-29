Гръцки полицай отвлече и преби невинен гражданин, сметнал го за "нелегален мигрант"

Властите в Гърция са арестували полицейски служител, който извън работно време се саморазправил с 40-годишен мъж край северния гръцки град Ксанти, тъй като го сметнал за "нелегален мигрант", съобщава електронното издание на в. "Прото тема", цитирано от БТА.

По информация на „Прото тема“ вчера през деня, когато не е бил на работа и е бил облечен в цивилни дрехи, служителят на полицейското управление в Ксанти се приближил до 40-годишен гръцки гражданин, когото – както той твърди – е сбъркал с „нелегален мигрант“. След това, без да има правомощията за това, той сложил белезници на мъжа, хвърлил го в багажника на автомобила си и го отвел до отдалечено поле, където го пребил и изоставил, информира гръцкото издание.

По информация на местната медия „Ксантинюз“ потърпевшият е емигрант, живеещ в Германия, който се върнал в Ксанти, за да посети родителите си. Мъжът, който е с двойно гражданство (гръцко и немско), страда от множествена склероза, което затруднява комуникацията сериозно, тъй като той не говори добре гръцки и има проблеми със слуха, отбелязва още медията.

„Гръцката полиция демонстрира нулева толерантност към поведение, несъвместимо с нейната мисия и роля, като незабавно задейства всички необходими правни и дисциплинарни процедури“, се казва в изявление на гръцката полиция относно случилото се. Очаква се делото срещу полицейския служител да бъде разгледано в сряда, отбелязва „Прото тема“.