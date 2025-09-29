Инфлацията в Испания се покачва

Годишната инфлация в Испания за септември се е повишила до 2,9 процента

Годишният темп на инфлация в Испания за септември, според предварителни оценки, се е повишил от 2,7% през август до 2,9%, най-високата стойност за седем месеца, съобщи днес испанският Национален статистически институт (INE).

Испанското министерство на икономиката заявява, че покачването на инфлацията се дължи на неблагоприятен базов ефект спрямо септември миналата година, когато цените на електроенергията и горивата отбелязаха рязък спад, съобщава El Pais.

Текущите данни потвърждават прогнозите на анализаторите и се очаква Испания да има по-благоприятно сравнение от ноември и декември, така че годишната инфлация вероятно ще бъде по-ниска.

Икономистът Хавиер Сантакрус посочва, че освен базовия ефект, трябва да се вземе предвид и покачването на цените на електроенергията, сезонното увеличение на разходите през септември поради образование, транспорт и отдих, както и фактът, че цените на пресните храни все още не се успокояват.

Европейската централна банка изчислява, че цените на хранителните продукти в Испания са се повишили с 34 процента от 2019 г. насам, което е малко повече от средното за Европа. Домакинствата с по-ниски доходи са особено засегнати, като разходите за храна представляват по-голям дял от общите разходи, което допълнително усложнява борбата с инфлацията.

На месечна база потребителските цени в Испания са спаднали с 0,4% през септември, което е обичайна практика след края на летния туристически сезон.

Годишният темп на основна инфлация в Испания, който изключва волатилни компоненти като храни и енергия, спадна до 2,3% от 2,4% през август.

Испанската инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, се е повишила с три процента на годишна база и с 0,1 процента на месечна база, се добавя в доклада.