Сирски: Руските войски са обкръжени край Добропиля, освободени са около 175 кв км

Руските войски са обкръжени край Добропиля, освободени са около 175 кв км. Част от подразделенията на руските сили се оказаха в обкръжение на Добропилското направление, съобщава в понеделник, 29 септември, главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски, предава Радио НВ.

По неговите думи, е проведена среща с командирите на частите и подразделенията, участващи в контраофанзивната операция в Донецка област.

"Благодарение на добре планираните и смели действия на нашите войски част от подразделенията на врага се оказаха в обкръжение. Общите загуби на руските войски на Добропилското направление възлизат на 3185 души, от които безвъзвратно загубени – 1769. Освен това, руснаците са загубили 969 единици оръжие и военна техника“, съобщава Сирски.

Той също така подчертава, че за периода на контраофанзивната операция площта на освободената територия към днешна дата, 29 септември, възлиза на около 175 кв. км.

Освен това, от диверсионни групи са прочистени още почти 195 кв. км.

На 18 септември президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че украинските военни провеждат контраофанзивна операция в Донецка област, по-специално в районите на Покровск и Добропиля.