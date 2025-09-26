Време е Украйна да прекрати бойните действия, залозите са изключително високи

Стремежът към решителна победа над Русия е практически невъзможна цел

По-нататъшната ескалация рискува конфронтация с ядрена сила

Колкото по-дълго продължава тази война, толкова повече територия е вероятно Украйна да загуби

Дейвид Ръндел*

Войната в Украйна трябва да приключи. Тя е извън контрол от три години, струвайки стотици милиарди паунда и стотици хиляди животи. По-нататъшната ескалация рискува конфронтация с ядрена сила.

Мненията за това как сме стигнали дотук се различават. Някои твърдят, че Владимир Путин е решен да пресъздаде Руска империя. Други смятат, че никой руски лидер не би оцелял, ако позволи на НАТО да се разшири до 300 мили от Москва. Важното е какво правим сега, започвайки от това къде се намираме с наличните опции.

Суровите икономически санкции не сложиха край на войната, защото, за разлика от повечето държави, Русия е до голяма степен самодостатъчна по отношение на храна, енергия и въоръжение. Руската икономика продължава да расте, а рублата сега струва приблизително колкото и в началото на войната.

Китай и Индия изместиха Европа като водещи търговски партньори на Русия. Усилията за наказване на Китай и Индия със санкции вероятно биха предизвикали световна търговска война. Доналд Тръмп ясно заяви, че Съединените щати няма да затегнат санкциите допълнително, докато Европа напълно не прекрати вноса на руски енергийни ресурси. Междувременно Иран, Турция, Китай, Северна Корея и Киргизстан изпращат микрочипове, дронове, автомобили и много други неща на Москва.

Винаги е било изключително малко вероятно Украйна, с БВП от 200 милиарда долара за 2021 г. и население от 44 милиона, да може да победи Русия с БВП от 1,8 трилиона долара и население от 145 милиона. Това изглежда особено вярно, тъй като само Русия притежава значителни военновъздушни сили, значителна отбранителна промишленост и ядрени оръжия.

Подкрепата на НАТО за Украйна ескалира от ракети с малък обсег, през ракети със среден обсег, до тежки оръжия като танкове „Ейбрамс“ и усъвършенствани изтребители. И все пак Москва продължава бавното си и безмилостно настъпление с армия, съставена предимно от доброволци, като същевременно харчи приблизително 7% от БВП си за военни цели. Киев, от друга страна, харчи приблизително 34% от БВП за отбрана и е принуден да отвлича мъже от улицата, само за да остане в битката.

Една справедлива война изисква разумна възможност за победа. Докато цяло поколение украински мъже умират, реалността е, че без пряка намеса на НАТО, Украйна има приблизително толкова шанс да спечели война срещу Русия, колкото Белгия би имала срещу Германия.

Директното участие на НАТО не е опция. Това е екзистенциален конфликт за Путин и за Русия. Политически, а може би дори физически, той не би могъл да преживее очевидно поражение.

Ако е необходимо, той ще ескалира. След края на Студената война Русия инвестира сериозно в ядрени оръжия. Днес тя притежава приблизително 10% повече бойни глави от Съединените щати. Някои от тях могат да бъдат монтирани на хиперзвукови ракети, срещу които няма ефективна защита. Масивната руска ракета „Сармат“ носи еквивалента на стотици бомби от Хирошима. Колкото и малко вероятен да е дори ограничен ядрен обмен, няма британски, нито дори украински, интерес да поема такъв огромен риск. След кубинската ракетна криза Джон Ф. Кенеди предупреди, че „никога повече не трябва да принуждаваме Русия да избира между национално унижение и ядрена война“. Трябва да се вслушаме в съвета му.

Компромисът никога не е популярен. Лорд Лансдаун (1845-1927) е един от най-успешните британски дипломати. Той е служил успешно като генерал-губернатор на Канада, вицекрал на Индия, министър на отбраната и министър на външните работи. В разгара на Първата световна война Лансдаун написва писмо в този вестник, в което предлага войната да бъде прекратена чрез преговори. Той твърди, че Великобритания може да постигне компромис и „не трябва да желае унищожаването на Германия като велика сила“. Лансдаун е остро критикуван и игнориран от правителство, ангажирано с пълната победа. Първата световна война се проточи, броят на жертвите нараства, Русия се превърна в Съветски съюз и пълната победа продължи едва 20 години. Може би този път можем да се справим по-добре.

Прекратяването на тази война ще изисква преговори по два фундаментални въпроса; неутралитета на Украйна и границите на Украйна. Не е очевидно защо един чисто отбранителен съюз като НАТО трябва да разширява членството си или как добавянето на слаби и уязвими нови членове допринася за сигурността на настоящите членове на НАТО. Нещо повече, Русия вече ясно заяви, че ще води продължителна война, за да предотврати присъединяването на Украйна към алианса. Съветските войски се изтеглиха от Австрия, когато тя се ангажира с неутралитет. Австрия се присъедини към ЕС, но спази ангажимента си по договора от 1955 г. и не се присъедини към НАТО. Може ли Украйна да направи същото?

Донбас и Крим исторически не са част от Украйна. Те са рускоезични региони, анексирани към Украйна по време на съветската епоха с политически цели. Вероятно е трябвало да се върнат към Руската федерация, когато Съветският съюз се разпадна. Най-малкото, техният народ сега има право на референдум, спонсориран от ООН, за да определи дали иска да остане украинец. Дали те по-малко заслужават самоопределение от народа на Шотландия или Квебек?

На Русия може да се предложи международна политическа реабилитация и край на икономическите санкции за приемане на такъв плебисцит. На Украйна може да се предложи значителна помощ за възстановяване, ако направи същото.

Нациите рядко си връщат на масата за преговори за това, което са загубили на бойното поле. Колкото по-дълго продължава тази война, толкова повече територия е вероятно Украйна да загуби. Икономическите санкции, колкото и сурови да са, няма да променят политиката на лидер като Путин, чиито родители преживяха обсадата на Ленинград, в която загинаха над милион руснаци, много от които гладуваха до смърт. Математиката в тази война на изтощение не е в полза на Украйна. Търсенето на решително руско поражение е едновременно практически невъзможна цел и представлява сериозни и неоправдани рискове. Пътят към мир обаче може да дойде чрез украинския неутралитет и признаването на правото на самоопределение на рускоезичните части на Украйна.

*Дейвид Ръндел е служил като американски дипломат в продължение на 30 години. Той е бивш ръководител на мисията в американското посолство в Саудитска Арабия.