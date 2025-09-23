Изграждането на истински авторитет у „малкия човек“ го прави „голям човек“

Изгражда се всекидневно - чрез дела, последователност и личен пример.

Диян Стаматов

Думата „авторитет“ произлиза от римското право, но не се основава единствено на писани закони. Той се изгражда всекидневно - чрез дела, последователност и личен пример. Авторитетът е едно от най-важните неща, които родителят трябва да предаде на детето си - уважението към семейството, към учителя, към училището като институция.

Защо е толкова значим авторитетът в очите на малкия човек в училище?

Защото когато детето признава и уважава авторитета:

- спазва правилата и така се чувства в безопасност;

- създава спокойна среда и за другите деца;

- слуша и научава повече;

- изгражда траен интерес към ученето;

- развива емпатия и отговорност;

- възпитава чувство за принадлежност към общността - клас, училище, общество;

- учи се на дисциплина и самоконтрол;

- развива умението да различава правилното от грешното;

- пораства като по-добър човек.

Загубилият авторитет родител често прибягва само до думи: „Ще поговорим вкъщи.“ Но когато разговорите не водят до промяна, това ясно показва липсата на реален авторитет.

И докато много родители всеки ден питат какво ще направят учителят и училището за тяхното дете, нека се запитаме и друго: Какво ще даде моето дете на училището и на обществото?

Всички ние очакваме уважение - а неговата липса все по-осезаемо прозира от различни страни в нашето общество. И именно оттук започва всичко - с изграждането на истински авторитет у „малкия човек“, за да може един ден да бъде „голям човек“ в най-важния смисъл на думата.

Малкият авторитет на големия човек