Колко силна е икономическата зависимост на САЩ от ЕС

При стотици европейски продукти, внасяни в Америка, нивото на зависимостта е дори критично високо

САЩ са много по-зависими от вноса от ЕС, отколкото се смята, става ясно от изследване на Института за германска икономика. В редица стокови категории нивото на зависимостта е толкова високо, че САЩ не са в състояние бързо да я преодолеят, дори и ако се опитат да се пренасочат към други доставчици. Това означава, че в търговските преговори с Вашингтон Брюксел има възможност да заеме по-силна позиция.

От около 17 800 групи стоки, които присъстват на американския пазар, в над 3100 делът на вноса от ЕС надхвърля 50 процента. Общият обем на тези доставки се оценява на 290 милиарда долара - почти 46 процента от целия внос на САЩ от ЕС, който през 2024 година е възлязъл на около 620 милиарда долара.

В редица стокови групи нивото на зависимостта е критично. В 1440 групи то е 75 процента, в 726 - 90 на сто, а в 293 - 100 процента. При това става дума за достатъчно широк спектър - както различни промишлени стоки, така и хранителни продукти, а и текстилни изделия.

Учените от Института за германска икономика са идентифицирали три области, в които ще е особено трудно да се заместят доставките от ЕС: химическата продукция, машините и електротехническото оборудване, както и металите и металните изделия.

Химическата продукция заема първо място по обем на вноса - над 47 милиарда долара.

Лидер в износа на труднозаменими стоки за САЩ е Ирландия. На нея в ценово изражение се падат над половината доставки в тези групи, в които ЕС осигурява над 50 процента от вноса в САЩ. В това няма нищо чудно - в Ирландия са базирани голям брой многонационални компании. Основната част от износа се състои от химически и фармацевтични продукти.

На второ място е Германия с 21 процента. Почти 40 на сто от износа в ключовите категории се падат на медицинските и оптичните уреди, около една трета - на машини и електроника, и само 16 процента - на химически продукти. Следват Италия с 6,5 процента, Франция с 4,8 на сто и Австрия с четири процента.

Германия обаче заема първото място по брой на позициите, в които нейната продукция доминира в общия обем на европейския износ за САЩ. При 89 стоки делът на Германия е повече от 30 процента, при останалите 19 стоки - 90 на сто. В случая с Италия тези показатели са 34 и 5, с Франция - 16 и 5.

Сред германските „монополи“ са крановете, компютърните томографи и специализираните машини.

(От Дойче веле, със съкращения)