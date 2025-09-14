В Германия не си търсят 4,2 милиарда евро

Дремят в забравени немски банкови немски сметки

Събуждат множество апетити, включително и на държавата

В неактивни от години или просто забравени банкови сметки в Германия дремят милиарди евро. „В повечето случаи собствениците на сметката са починали и нямат наследници или пък номерът на банковата сметка не фигурира в никакви документи на починалия“, казва икономистът проф. Кристиан Клайн от университета в Касел пред АРД. Той също е изненадан от резултатите в ново проучване, поръчано от министерството на науката и образованието в Германия, което показва, че става дума за 4,2 милиарда евро непотърсени пари. „Възможно е обаче да става дума за нелегални средства, придобити от пране на пари, от наркотрафик или друг вид престъпност, чиито собственици може и да се радват, че парите се смятат за забравени“, допълва експертът Клайн.

Една парична сметка се смята официално за забравена, когато банковата институция в продължение на години не е успяла да издири собственика ù и да установи контакт с него.

Ако все пак издирването на притежателя остане без резултат в продължение на 30 години, повечето банки закриват сметката. Но дори ако някой внезапно се обади след 45 години и успее правдоподобно да докаже правата си над сметката, банката е длъжна да му издължи парите.

Милиардите евро, които лежат забравени по банкови сметки, разбира се пораждат и различни апетити - включително и на германското правителство. В коалиционния договор на сегашното правителство например е записано следното: „Ние насърчаваме социалните иновации и за тази цел използваме средства от безстопанствени сметки в револвиращ фонд“. За да може федералното правителство да създаде такъв фонд обаче, банките би трябвало да предоставят парите на държавата.

На други места в Европа обаче има примери как подобно сътрудничество между банките и държавата може да функционира без проблеми. Икономистът проф. Клайн дава за пример с Великобритания, където с подобни „забравени“ банкови средства се финансира един социален фонд и то доста успешно.

А проблемът със забравените банкови сметки в бъдеще вероятно ще става още по-голям. Това се дължи на факта, че хората обслужват все повече банковите си сметки онлайн. А за тях няма спестовни книжки или други документи на хартия, които да напомнят за парите, дори когато притежателят на сметката е починал.

(От Дойче веле, със съкращения)