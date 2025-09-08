Тръмп срещу „Армията на ужаса“

Безконтролните вълни от нелегални мигранти, толерирани при администрацията на Обама и после при Байдън, доведоха хиляди непълнолетни от клоаките на Централна Америка

В такава ситуация Америка има нужда не от мекушавост, а от твърдост -и точно това предлага Тръмп

През последните години американското общество беше проядено от зловещ враг. Този враг не носи униформа, не служи на чужди държави, не марширува под строй, не пише прокламации, не говори и не обяснява. Този враг се крие в сенките, сее ужас, убива мъчително.

Този враг се нарича MS-13 (Mara Salvatrucha) - мрежова терористична групировка, превърнала насилието в зловещ ритуал, а смъртта - в свой занаят. Не става дума за някаква криминална улична банда, а за машина за поставяне на цели общности под контрола на брутално и смъртоносно насилие. Достатъчно е да се припомнят само няколко реални случая, за да се придобие поне обща представа за маниера на действие, с който смразяват местните общности, за да могат да ги рекетират, дрогират и контролират.

През 2017 г. в Лонг Айлънд, Ню Йорк, две гимназистки - Кейла Куевес и Ниса Миканс - бяха размазани с бухалки и нарязани с мачете - като предупреждение към кварталната общност, която не се подчинява. Заповедта дойде от Алексей Саенц, наричан „Блаци“, местен лидер на MS-13, който по-късно призна вина за осем убийства. Същото се случи в друг район в покрайнините на Ню Йорк с четирима младежи, а телата им бяха демонстративно разхвърляни на публично място. Случаите са стотици и в почти цялата страна. Правораздавателната система достига само до върха на терористичния айсберг. През 2025 г. федерален съд в Нешвил осъди 18 членове на MS-13 за 10 убийства, 7 опита за убийство, отвличания и наркопрестъпления. В Бостън двама бандити получиха тежки присъди за убийство, извършено още през 2010 г., а в Галвестън, Тексас, десетима членове на кликите на MS-13 бяха обвинени в серия убийства и стрелби. В Ню Йорк и Вашингтон федералните власти провеждат регулярни операции, арестувайки „най-лошите от най-лошите“ - наркодилъри, убийци, насилници. Но това е нищо на фона на мащабите на действие на групировката.

MS-13 е изградена като мрежа от „клики“ - малки отряди, които действат автономно, но следват общ кодекс. Всяка клика има лидер, бойци и новобранци. Включването в терористичната организация е подчинено на ритуал, наречен „13 секунди в ада“, при които няколко членове пребиват брутално новобранеца. За да бъде приет за „брат“, новобранецът трябва да извърши убийство - колкото по-показно, толкова по-добре.

Знаците за принадлежност към групировката се татуират по телата: „MS“ по челото, числото 13 на ръката, по лицето - черепи и демони. Това са сатанински печати за цял живот, които те превръщат в мишена за враговете и в роб за своите. Веднъж татуиран, никога вече не можеш да избягаш, да се откажеш, да напуснеш. Опиташ ли се, наказанието е едно - мъчителна смърт и брутално насилие над близките. Защото за „своите“ си предател, а за „чуждите“ - враг. В MS-13 масово се рекрутират и 13-годишни момчета и момичета, които също преминават през ритуала по приемане, убивайки с мачете. Това е дивашки култ към ужаса и насилието.

MS-13 възниква в Лос Анджелис през 80-те години, създадена от младежи, избягали от гражданската война в Ел Салвадор. Първоначално бандата се бори за оцеляване срещу мексиканските банди в града. Но бързо се превръща в огромна криминална мрежа, занимаваща се с наркотици, проституция и убийства. През 90-те години масови депортации на криминално проявени имигранти от САЩ към Салвадор пренасят проблема и там - в една провалена държава, чиито институции по онова време са напълно безсилни да се справят. Така MS-13 се превръща в транснационална заплаха.

Безконтролните вълни от нелегални мигранти, толерирани при администрацията на Обама и после при Джо Байдън, доведоха хиляди непълнолетни от клоаките на Централна Америка без придружители до южната граница на САЩ. Сред тях имаше много жертви и бягащи от бедност и насилие, но и много нови попълнения за MS-13. Либералният подход към тези вълни от нелегални мигранти в името на лицемерни и кухи заклинания за „хуманност“ и „толерантност“, допринесе съществено за вкореняването на многобройни клики на MS-13 в щати като Ню Йорк, Мериленд и Вирджиния. Каквито и федерални операции срещу тях да се провеждаха и независимо от хилядите арести, вълните от нелегални, пресичащи границите, умножаваха терористичната мрежа.

Доналд Тръмп се завърна триумфално в Белия дом след изборите от ноември 2024 г. с традиционното републиканско послание за „закон и ред“. Още през първия си мандат той посочи MS-13 като символ на престъпната заплаха отвън. Но през януари 2025 г. направи решителна крачка: обяви MS-13 за чуждестранна терористична организация. Това даде на федералните власти нови правни инструменти за арести, депортации и повдигане на обвинения по антитерористичното законодателство. Тръмп заяви категорично: „Тези хора са болни, тези хора са убийци, и те няма да останат в нашата страна.“ Естествено, тази твърда позиция в защита на живота и спокойствието на гражданите беше посрещната с пронизителен либерален вой - знаете го: „правата“, „толерантността“, „малцинствата“... Явно в сбърканата ценностна система на днешните либерали и левичари терористите са уязвимо малцинство - колко хуманно, колко „хелзинкско“!

В тази по-широка картина се вписва и нашумелият през последните месеци казус с Абрего Гарсия. Пристигнал от Ел Салвадор като тийнейджър, по-късно той е заподозрян във връзки с MS-13. През март 2025 г. бе депортиран в Ел Салвадор, където бе въдворен в печално известния мегазатвор, изграден от салвадорския президент Букеле. Американски съд по-късно определи депортацията като „незаконна“, но Тръмп бе категоричен: „Той няма да се върне.“ Това бе държавническа позиция - защита на обществото преди всичко. Адвокатите на Гарсия обявиха, че той се бил страхувал за живота си в цели 22 държави, повечето от Африка, където се очакваше да бъде депортиран. Онзи ден те получиха кратък, но категоричен имейл от властите, който гласеше: звучи несериозно да ни предоставяте списък с 22 държави, в които животът на вашия клиент бил заплашен, но ще се съобразим с това и ще го депортираме в друга държава - в Есватини (бивша Свазиленд). Либералните медийни централи истеризираха в типичния си маниер, че това било „абсурд“. Но здравият разум и грижата за обществото диктуват простата истина: ако Ел Салвадор не иска да го приеме, а Америка не може да рискува, то всяка трета държава е по-добро местоназначение за депортация, отколкото улиците на Ню Йорк или на Бостън. Критиците виждат в това жестокост. Но в реалността то е израз на държавническа отговорност. Докато други се колебаят, Тръмп действа. Докато други търсят оправдания, той защитава хората. Такива уродливи явления се борят със сила и твърдост. И това е истинската мисия на един лидер.

MS-13 е армия на ужаса. Те убиват с мачете, изнасилват, осакатяват, рекетират и използват дори деца, за да поддържат култа си към страха и насилието. Тази банда не познава граници и не уважава закони. В такава ситуация Америка има нужда не от мекушавост, а от твърдост. И точно това предлага Доналд Тръмп. С обявяването на MS-13 за терористи, с изграждането на стена по границата, с прекъсването на вълната от нелегални мигранти, с решителни депортации и безкомпромисни мерки, той показва, че Америка не е разграден двор, в който могат да се оттичат клоаките на Третия свят.

И че демокрацията не е беззащитна, а може да е много силна, когато брани с цялата строгост на закона живота и здравето на своите граждани. Има кой да се грижи за правата на престъпниците. Дълг на държавата е да се грижи за правото на хората да живеят без страх. Именно този дълг изпълнява Доналд Тръмп.