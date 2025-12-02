На път ли е Германия да се превърне в държава под наблюдение?

Критично настроените съдии и прокурори предупреждават: Това е колективна заблуда

Въпреки че кризата с коронавируса е разгледана като централна тема, събитието се върти около далеч по-големи въпроси

Франц Беки, Berliner Zeitung

“Прозрачният човек, хванат в капан в мрежата” - песента на Удо Юргенс се изпълнява в аудиторията на Volkspark Halle (Заале). На заден план е изображение на анонимна фигура, която сякаш е хваната в капан в дигитално пространство. Това е откриването на 4-ия симпозиум на Мрежата от критични съдии и прокурори (KRiStA ), който се проведе в събота. Около 300 посетители от цяла Германия пътуваха, за да научат повече за темата на симпозиума: “От свободна държава към държава под наблюдение?”.

Застрашени ли са гражданските свободи в Германия?

Още от самото начало става ясно: Според ораторите, настоящите развития в Германия имат потенциала да ограничат или дори да унищожат гражданските свободи. Мрежата Krista е основана през януари 2021 г. - точно по средата на пандемията от COVID-19, когато правителствената кампания за ваксинация набираше скорост. “Krista възникна от политическите реакции на пандемията”, обяснява съоснователят Ричард Хаак в своето представяне. Гостите, настанявайки се в залата, се наслаждават на чая си, докато първата свещ в адвент календара се запалва. Ароматът на канела изпълва въздуха и Коледа изглежда по-близо от всякога.

Правният експерт Йорг Бенедикт от Университета в Рощок взема думата: “Една добра правосъдна система се нуждае от критични съдии и адвокати”, казва той. Избухват аплодисменти. Преплитайки се с цитати от Кант, Радбрух, Хабермас и дори Данте Алигиери, Бенедикт обяснява проблема с правния позитивизъм: “Законът губи валидността си, когато неговите предпоставки противоречат на реалността.” На екрана се появяват видеоклипове от пандемията от COVID-19. Американският имунолог Антъни Фаучи често говореше за “високата ефикасност” на ваксината срещу коронавирус.

Следват скрийншотове от заглавия в международни медии, първоначално провъзгласяващи 100 процента ефикасност, само за да съобщят по-късно, че действителната ефикасност е паднала под 50 процента. Накрая на хората беше препоръчано да си правят редовни бустерни дози. Публиката реагира с горчив смях. Как може задължителната ваксинация да бъде съгласувана със закона, когато първоначалните обещания относно ефикасността на ваксината не бяха спазени? И когато страничните ефекти първоначално бяха отречени от политици и “експерти”, а по-късно признати едва под натиск?

Публиката слуша внимателно дискусията. Между аплодисментите цари почти осезаема тишина. Какво означава “свобода” в този контекст? Свободата дори да се организира подобно събитие? Но сред публиката има и притеснени лица - някои от присъстващите се страхуват, че лицата им може да бъдат заснети. Съдийка казва пред Berliner Zeitung: “Много хора в съдебната система вече не мислят критично и просто осъждат. Тревожно е как това явление постепенно се е утвърдило.” Тя предпочита да не назовава името си.

След обедната почивка, която включва гулаш и шницел в близкия ресторант Felsenblick, симпозиумът продължава. Политологът и художник Рудолф Бауер се възползва от възможността за кратка почивка, заедно със съпругата си Мариане Сьоренсен Бауер. 86-годишният мъж е пътувал от Бремен. “Бях донесен и обвинен в подбуждане към омраза и използване на противоконституционни символи”, обяснява той. Критичен фотомонтаж, който прави паралели между сегашното военно превъоръжаване и нацистката епоха, доведе до обиск на къща, разказва той: “Несправедливо е свободата на словото да се ограничава по този начин. Трябва да я защитим”, добавя Сьоренсен Бауер.

“Цифрово тотално наблюдение”

В края на почивката, на сцената излиза юристът Мартин Шваб, професор в университета Билефелд. “Има три неща, които заплашват либералната демокрация днес”, казва той: “дигитално масово наблюдение”, “делегитимизация на държавата, свързана със защитата на конституцията” и “борбата с престъпленията от омраза”.

“Прозрачният човек не е достоен човек”, казва Шваб, обяснявайки концепцията за “прогнозно докладване”. Това включва идеята за идентифициране и наказване на потенциални нарушители, преди да извършат престъпление. “Това нарушава основния принцип на презумпцията за невиновност”, обяснява Шваб под аплодисменти. Например, законът на ЕС за наблюдение на чата би създал такава система чрез широко разпространена проверка на лични съобщения. Шваб предупреждава, че държавата би намерила претекст в борбата срещу “престъпленията от омраза” и “дезинформацията”, за да се справи с критичните мнения. “Критиката към правителството се посреща с обиски по домовете”, добавя той, предизвиквайки още аплодисменти.

След това думата взема психиатърът Ханс Йоахим Маац: “Намираме се в състояние на колективна заблуда”, обяснява той. Маац описва обществените развития като израз на дълбока “емоционална стагнация”. Още от детството хората са учени да потискат негативните си чувства като страх, омраза и гняв. Но “не можем да потискаме чувствата си завинаги”, казва той. Резултатът е “емоционално натрупване”, което прави много хора болни или дори “зли”. Тези, които свободно изразяват мнението си днес, често трябва да се справят със социални последици. “По този начин хората се превръщат в обекти”, предупреждава Мааз. Въпреки този мрачен анализ, Маац вижда и положителен знак: “Докато все още има критични съдии и прокурори, не всичко е загубено.”