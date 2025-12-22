Memento mori (помни смъртта) шепнел специален слуга в ухото на триумфиращия пълководец в древния Рим! С тези думи напомняли на победителя най-общо, че трябва да внимава какви ги върши и че не бива да прекалява с употребата на величието си.

Дълбоко мъдра политическа практика, която за съжаление е малко позната по нашите земи и нашите триумфиращи пълководци не я ползват. Това освобождава широко поле за шепнене в ушите им от повърхностни, меркантилни и неграмотни слуги и ласкатели. А ако имаше мислещи и виждащи сред тях отдавна щяха да им нашепват MEMENTO SOROS!

Партизаните на Сорос у нас, по израза на Димитър Луджев, от началото на 90-те години на миналия век развиват стройна и всепроникваща система от организации, финансирани от “Отворено общество”. Може да се каже, че днес под нейния контрол са 90 на сто от така наречените “неправителствени организации”.

И сега най-важното - Сорос не прощава! Развитието на антисороски инициативи от началото на годината стана катализатор за активирането на партизаните на `Сорос от въпросните НПО. Започна постепенното оформяне на „народното недоволство“ състоящо се основно и предимно от членове и активисти на сороските НПО. Те сами си го признават в самохвалните си изказвания по медиите. Ето пример от подобна организация наречена „Български център за нестопанско право“: „Имаше няколко групи от гражданското общество, които участваха в организирането на протести“ - казват от центъра, които „сътрудничи“ с „Отворено общество“. Мога да изброя още десетки подобни групи в университети, медии и други дизайнерски зони, пряко или непряко финансирани от организацията на Сорос. Но те са толкова невинни, че не ми се говори!

Така оформено „народното недоволство“ се изля на площадите. Кои бяха лошите - Борисов и Пеевски, кои добрите - шарлатаните от ППДБ! Кой обича Сорос - ППДБ. Кой прави комисия да го разследва - Пеевски, кой го подкрепяше в началото - Борисов. В интерес на истината е необходимо да кажа, че Борисов се усети, че войната е обявена и се отдръпна като заяви, че обича Сорос. Но малко късно, фитилът беше запален.

Разбира се на площадите имаше и сериозно, и искрено народно недоволство, напълно основателно породено от тъпите упражнения на управляващите с бюджета. Но партизаните на Сорос командваха парада.

Така е то! - както казваше колегата Кърт Вонегът в „Кланица 5“. А то е, че нашите триумфиращи пълководци трябва много сериозно да се замислят, кой какво им шепне в ушите и най-важното - MEMENTO SOROS!