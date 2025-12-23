Цакат ни с кутии за храна в магазините

Търговците печелят вместо да предлагат алтернативи на вредните пластмасови опаковки за еднократна употреба

Наказват потребителите с ненужна такса, заявяват от “Активни потребители”

Може за дадем 264 лв. на година

Българските власти наказват потребителите с ненужна такса в полза на търговците вместо да стимулират алтернативи на вредните пластмасови опаковки за еднократна употреба, заявяват от организацията “Активни потребители”. Става въпрос за цената на кутията, която хората плащат при покупката на храна за вкъщи. В момента цената е определена с наредба на 30 ст. за кутия. Тя беше въведена, за да накара хората да избират не пластмасови кутии, а алтернативни варианти. Но реално търговците печелят от тази такса и повечето не предлагат алтернатива на клиентите си.

Например Иван ходи на работа в офис в центъра на София около 220 дни в годината и всеки ден пазарува храна за вкъщи от околните кулинарни щандове в супермаркети или места за хранене. Средно на ден купува 4 порции храна (супа и основно за обяд и ястие и салата за вечеря) и оставя след себе си 880 пластмасови опаковки годишно, за които е платил общо 264 (880х0,30 лв.) лева, изчисляват от “Активни потребители”. Нито стотинка от тях няма да послужи за повече екология, а парите ще останат като подарък в касата на търговеца.

Директива на ЕС си постави за цел да намали негативното въздействие върху околната среда на пластмасовите опаковки, като се насърчат по-устойчиви алтернативи. За да бъде приложена директивата в България, беше приета наредба с която бяха определени минимални цени на пластмасовите кутии за храна и задължения търговците да предлагат алтернатива на клиентите си с цел хората сами да се откажат от вредните за природата кутии.

За да проверят как се прилагат мерките в наредбата и за да оценят ефектите от нейното прилагане, от “Активни потребители” са посетили 15 супермаркета с щандове за насипна храна и 10 заведения за бързо хранене, където можете да вземете храна за вкъщи, и са купили храна в опаковки за еднократна употреба. Резултатите са отчайващи, заявяват от организацията.

Само 3 от 25 търговски обекта видимо предлагат алтернативи на вредните пластмасови кутии за храна, в 5 от 25 има задължителната информационна табела за вредата от пластмасови опаковки, а в два обекта предлагат забранени опаковки от експандиран полистирен (EPS). Продажбата в съдове за многократна употреба е мираж, а българските власти вече трета година наказват потребителите с ненужна такса в полза на търговците вместо да стимулират алтернативи на вредните пластмасови опаковки за еднократна употреба, заявяват от “Активни потребители”. В законодателството санкции за търговците не са предвидени.



Имат четири задължения

Санкции за търговците не са предвидени

Цените нарастват всяка година

От 1 януари цените за пластмасовите кутии и чаши нарастват.

За съжаление, директивата на ЕС за намаляване негативното въздействие върху околната среда на пластмасовите опаковки предоставя на държавите членки широко поле за самостоятелни решения, заявяват от “Активни потребители”. Държавите трябва сами да определят националните мерки и цели, с които да постигнат намаляване на пластмасовите отпадъци т. е. могат да са амбициозни или формално да имитират ангажираност.

За прилагане на директивата на ЕС в България беше приета Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. В нея има няколко мерки, които са в сила от началото на 2023 г.:

1. Забрана за пускането на пазара на опаковки за еднократна употреба от експандиран полистирен (EPS);

2. Въвеждане на ежегодно нарастваща такса за опаковки за еднократна употреба от полиетилентерефталат (PET) и полипропилен (PP) от 0,20 лева през 2023 г. до 0,40 през 2027 г. за съдове и от 0,05 лева през 2023 г. до 0,25 през 2027 г. за чаши. От 1 януари 2026 г. цените нарастват с 0,05 лв. и за съдове за храна стават 0,35 лв., а за чаши 0,20 лв.

3. Задължение към търговците за поставяне на информационна табела в мястото за продажба;

4. Задължение към търговците за осигуряване на алтернативи за потребителите (напр. картонени, алуминиеви или биоразградими опаковки).

Наредбата не съдържа измерими цели за намаляване на използваните количества съдове за еднократна употреба и не съдържа санкции за неизпълнение. България е избрала неамбициозен подход, който привидно и формално да изпълни заложеното в директивата, заявяват от “Активни потребители”. Администрация с желание за постигане на резултати не би пропуснала да предвиди санкции за неизпълнение. Липсата на санкции като че ли предопределя още в началото какво ще последва, допълват от организацията.

Не предлагат алтернативи

Печелят от всяка продадена опаковка

По света ползват съдове за многократна употреба

В момента никой търговец няма интерес да предлага алтернативи на пластмасовите кутии, заявяват от “Активни потребители”. Търговците са задължени да вземат най-малко 0,30 лв. за кутии и 0,15 лв. за чаши и включват цената в касовата бележка. Това изискване вместо да отблъсква потребителите, прави точно обратното - насърчава търговците да ги предлагат, заявяват от “Активни потребители”.

Потребителят не би останал без обяд, ако таксуват опаковката с 30 ст. Ако сте търговец, предлагайки замърсяващи опаковки, можете да спечелите по 25 ст. от всяка (купувате по 5 ст., а продавате по 30 ст.), а предлагайки алтернатива - не повече от 10-12 ст. Всеки търговец би избрал първото. Именно затова считаме, че налаганата такса в настоящия си вид има обратен на желания ефект - тя стимулира вместо да ограничава предлагането на замърсяващите опаковки, особено в комбинация с липсващи алтернативи, заявяват от “Активни потребители”.

Търговците са длъжни да предлагат алтернативни варианти. Но от 25 проверени обекта, само в 3 има видима алтернатива. Възможно е повечето търговци да разполагат с няколко бройки от приемливите алтернативи, но те да са скрити под рафта и да се предоставят само при поискване, но това не е приемливо и нарушава основно изискване на директивата на ЕС, заявяват от “Активни потребители”.

Забранено е предлагането на храна в опаковки от експандиран полистирен. Но през декември 2025 г., почти три години след въвеждане на забраната, такива опаковки все още предлагат свободно както в търговски обекти, така и онлайн търговци на едро. Това означава, че забраната за пускането им на пазара не се спазва, а контролът е неефективен, коментират от “Активни потребители”.

Търговците са длъжни да поставят на видно място информационна табела, предназначена за крайния потребител, съдържаща информация за: единична цена на чашите и съдовете за храна за еднократна употреба; вредното въздействие на пластмасовите съдове за храна за еднократна употреба върху околната среда вследствие на нерегламентираното им изхвърляне; необходимостта от трайното намаляване на използването им; възможните алтернативи за използване.

Резултатите от направената проверка от “Активни потребители” са отчайващи. От 25 посетени търговски обекта табели са открили само в 5 - всички с непълно съдържание.

Не можем да очакваме от търговците сами да работят за намаляване на замърсяването от кутиите за храна. Тяхната основна цел на пазара е да печелят, а настоящата ситуация насърчава проблема, вместо да го решава, заявяват от “Активни потребители”.

В повечето страни от ЕС усилията за ограничаване на замърсяващите опаковки от храни са насочени към развитие на алтернатива - стимулиране използването на съдове за многократна употреба.

