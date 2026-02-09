Карина Шуляк - последната тръпка на Джефри Епщайн

Последният разговор на печално известния финансист е с 36 години по-младата жена

Белорускинята родила на педофила син, той ѝ завещава милиони долари кеш и в имоти

В началото на август 2019 г. свръхбогатият финансист и доказан педофил Джефри Епщайн завещава от килията си в Ню Йорк голямата част от своето състояние на много млада жена. Според документите, излезли на бял свят в САЩ и известно като “Досиетата на Епщайн”, тя е играла централна роля през последните години на живота му до степен той да ѝ предложи брак.

Доколкото до харизаното ѝ богатство, става дума за 100 милиона долара, от които 50 млн. долара в брой, а останалите “разпръснати” в 48 диаманта, пръстен от 32,73 карата на стойност 1,2 милиона долара, просторно имение в Манхатън, парижки апартамент на централния булевард “Фош”, два частни острова, ранчо в Ню Мексико и други активи. Точната дата на регистрацията на завещанието е 8 август 2019 г., месец след ареста на Джефри Епщайн и хвърлянето му зад решетките за трафик на жени с цел сексуална експлоатация, включваща малолетни момичета, с които прикотквал влиятелни личности от цял свят.

Та според документ от 32 страници, открит в “Досиетата на Епщайн” и наречен “Тръст от 1953 г.”, финанситът-педофил оставя почти всичко, притежавано от него, на девойка, която до август 2019 г. е била държана умишлено “в сянка”.

Според същия този документ тя е белорускиня, била е с 36 години по-млада от Епщайн, името ѝ е Карина Шуляк и той наистина планирал да се ожени за нея. А след като са били записани последните му “наследнически” желания, той сторил онова, което ще бъде неговото последно телефонно обаждане. В. “Ню Йорк Таймс”, който избистри завчера “Случая Карина”, раздухан веднага от медиите в Западна Европа, твърди, че разговорът бил продължил само няколко минути.

Но все пак достатъчно време, за да ѝ каже Джефри, че я обича безкрайно и да ѝ съобщи голямата новина за спретнатото току що завещание. След това шейсет и шест годишният мъж затворил телефона и се е върнал в килията си, а два дни по-късно, на 10 август 2019 г., е намерен мъртъв, коленичил на земята, с чаршаф, увит около врата му.

Така че наричана от всички в обкръжението на Епщайн - “инспекторката”, Карина Шуляк е последният човек, който е говорил с него и не само това. Според близо 3-те милиона документа, публикувани вече от Министерството на правосъдието на САЩ, тя не е била само негова фаворитка и после наследница - твърди се, че белорускинята е имала и централно място в трафика на непълнолетни с цел сексуална експлоатация - името ѝ се споменава близо 45 000 пъти.

И този факт повдига незадавани досега въпроси - Коя е тази млада жена, която сега е на 36 години? От колко време е била толкова близка с Епщайн? И къде се вписва в цялата история с вкус на поквара Гислейн Максуел - съучастничката в сексуалните престъпления на финансиста-педофил и негова бивша интимна партньорка?

Отговорите ги дава донякъде “Ню Йорк таймс”, който пише, че Карина Шуляк се появи в кръга на сексманяка Джефри Епщайн през 2009 г. Тогава тя е на 20 години - родена е в Минск през 1989 г., току-що била напуснала родната си страна, за да се установи в Съединените щати.

Висока, изтънчена, елегантна и с източноевропейски, тоест славянски черти, тя напълно отговаряла на предпочитанията на Епщайн за сексуална партньорка. Самият финансист пък току-що бил излязъл от затвора след излежаната 18-месечна присъда за подтикване към проституция на деца. Системата му за тяхното набиране вече е била налице, но Епщайн трябвало да започне отначало, а ако можело това да стане с помощта на нови лица - още по-добре.

Разбира се, и в оня момент до него е била непоколебимата му първа помощничка Гислейн Максуел, за която се твърди, че между 1994 и 1997 г. му е била нещо като съпруга или предпочитана любовница, след което тя става неговия най-близък съучастник. И Карина не поема щафетата от Гислейн, а двете жени стават приятелки, непрекъснато са в контакт и обединяват усилия в лова на малолетни жертви за педофилската паст на Епщайн. Като според “Ню Йорк Таймс”, той бил страхотно доволен от белорускинята и за награда финансирал следването ѝ в Колумбийския университет. През 2015 г. тя завършила стоматологичния факултет там, после допълнила към дипломата си няколко магистърски степени от медицински колежи в Калифорния и Флорида.

Финансистът покрива също така болничните разходи на хоспитализираната в Америка нейна майка, когато оздравява пък ѝ купува голяма къща в Минск. А през 2013 г., за да избегне връщането ѝ в родината поради пресрочените лимити за престой в САЩ, Джефри Епщайн ѝ спретва фиктивен брак с... неговата асистентка и лесбийка Дженифър Калин! Естествено белорускинята веднага получава “зелена карта”, за да узакони престоя си в САЩ, но ако се вярва на френския в. “Либерасион”, тя ще получи американско гражданство години по-късно и сега живее все така в Ню Йорк.

След публикацията на меродавния американски всекидневник, неговите западноевропейски събратя започнаха да умуват над проблема каква е била реалната власт на Карина Шулят над милиардера-педофил, с какво го е държала тя за “топките”, така да се каже. По простата причина, че докато външно белорускинята винаги е изглеждала сдържана и скромна, нейният прякор е бил “инспекторката” и той ѝ е бил измислен заради строгия контрол, който тя упражнявала върху ежедневието на милиардера - неин любовник и благодетел.

“Тя беше безумно ревнива и постоянно предприемаше истински разследвания срещу познатите на Джефри” - заявява негов близък приятел пред лондонския таблоид “Дейли Мейл”. Някои от имейлите от “Досиетата на Епщайн” пък говорят за това, че тя е набирала момичета за неговите оргии и е организирала тяхното пътуване до резиденциите на милиардера-педофил.

Твърди се, че тя също така е управлявала активно “Литъл Сейнт Джеймс” - частния остров на финансиста, където според разследващите неговите престъпления се били вихрили множеството случаи на сексуално малтретиране на малолетни от мощни икономически и политически батковци. Въобще изглежда, че е била първа помощничка, също като Гислейн Максуел.

Но има нещо друго, което според медиите Отатък и Отсам океана обяснява наведнъж и повече от всичко както голямата обич на Епщайн към Карина и желанието му тя да стане негова съпруга, така също и причината за неговото щедро завещание. Репортери изровиха в последните публикувани документи имейл, изпратен до Епщайн на 21 септември 2011 г. от английската принцеса и бивша съпруга на принц Андрю - Сара Фъргюсън.

“Не знам дали все още използваш този имейл адрес, но научих от херцога, че имаш момченце - пише червенокосата фурия. - Въпреки че вече не поддържаме връзка, аз все още съм тук, за да ти засвидетелствам цялата моя обич към теб и да те поздравя за твоето бебе. Целувки, Сара.” А по онова време единствената жена, която според близки, познати и прислужници Джефри Епщайн приютявал в леглото си, била едва прехвърлилата двайсетте лазарника и в безпардонна майчинска мощ белорускиня Карина Шуляк...