Втора пенсия само по желание

Вноски в частен фонд да бъдат правени само по искане на осигурения, предлагат от КТ „Подкрепа“

Искат правила за индексация на пенсиите

Даването на две пенсии често е по-малко от една държавна

Изцяло да бъде сменен моделът на втората пенсия от универсални пенсионни фондове, предлагат от КТ “Подкрепа” в становище по промени в Кодекса за социално осигуряване, които са внесени в парламента от Министерски съвет.

От синдикалната организация предлагат при започване на първата си работа хората автоматично да бъдат разпределяни към държавното обществено осигуряване, тоест всичките им осигуровки да бъдат за държавна пенсия. А вноски за втора пенсия да бъдат правени само след тяхно писмено заявление.

От КТ “Подкрепа” обясняват, че в момента 80% от хората се разпределят служебно между фондовете. При подписването на първи трудов договор хората масово не знаят, че може да изберат частен пенсионен фонд, както и сроковете за това. Същевременно от синдикалната организация посочват, че често получаването на две пенсии - от частен фонд и държавна, е по-малко от взимането на една от държавното обществено осигуряване.

Причината за това е, че ако човек получава и втора пенсия от универсален пенсионен фонд, намаляват размера на държавната му пенсия, защото част от осигуровките са влизали в частния фонд. От синдикалната организация посочват, че масовият работещ няма яснота за пенсионната система и дони не знае какво се случва с неговите вноски и начина, по който се управляват.

Промените в Кодекса за социално осигуряване предвиждат въвеждане на мултифондове, тоест към всеки универсален пенсионен фонд да има по три подфонда - консервативен, балансиран и динамичен, като разликата между тях е доколко рисково могат да управляват парите на осигурените. Но според синдикалната организация част от предложенията са абсолютно неприемливи. Първото е запазване на таксата върху всяка вноска в универсален пенсионен фонд. Наред с това е предвидено да има такса за управление на парите в два компонента - такса като процент от управляваните активи и такса като процент от реализираната доходност.

Според синдикалната организация таксите, събирани от пенсионните дружества, са трън в очите на хората. Освен това таксите са прекомерно високи, което води до ощетяване на осигурените и създава условия за натрупване на прекомерни “законови” печалби в пенсионните дружества за сметка на осигурените хора. Затова от КТ “Подкрепа” предлагат таксата върху всяка вноска да бъде премахната.

От КТ “Подкрепа” са против промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които предвиждат да отпадне определянето от Комисията за финансов надзор на минимална доходност при управление на парите на осигурените. Така не се гарантира, че парите на осигурените няма да бъдат изядени от инфлацията, посочват от КТ “Подкрепа”.

От синдикалната организация поставят някои основни въпроса. Например как ще се гарантира, че частните фондове ще могат да осигурят адекватни пожизнени пенсии, как се гарантира нетна минимална доходност от управление на парите, какво се случва с обезценяването на парите на осигурените преди пенсиониране при инфлация над 10%, по какъв начин се определят месечните плащания след достигане на пенсионна възраст, как са изчислени таксите, които събират пенсионните компании.

Становете по промените в КСО имат и от Фискалния съвет. Експертите от Фискалния съвет подкрепят въвеждането на мултифондовете. Но поставят въпроса за индексация на пожизнените втори пенсии. “Методът за индексация на пожизнените пенсии се нуждае от допълнително прецизиране. Това е от съществено значение, за да се избегне обезценяване на тези пенсии спрямо инфлацията и очакваната продължителност на живота след пенсиониране”, пише в становището на Фискалния съвет.