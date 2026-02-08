Българите кътат още 5,9 млрд. лв. под дюшеци

Пуснаха в обращение 6,7 млрд. евро

Българите продължават да пазят огромно количество левове както под дюшеци и на други тайни места в жилищата си, така и в банкови сейфове. Към края на миналата седмица от обращение не са изтеглени 5,9 млрд. лева в банкноти и монети, показват данни на БНБ. Това означава, че вече са изтеглени 81% от левовете в обращение към началото на 2025 г.

Процесът по изтегляне на банкноти и монети в левове и по пускане в обращение на евробанкноти и евромонети се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни планове, посочват от БНБ.

Оставащите налични левове сред хората не са били използвани за обслужване на текущите плащания в магазините. Левовете за текущи плащания вече са похарчени. От 1 февруари 2026 г. еврото е единствено законно платежно средство в България и с левове не може да бъде плащано в магазините. Но въпреки това хората още държат големи количества левове. Това са спестени пари, които хората искат да държат в брой, а не в банкови сметки, и все още не са обменили за евро.

Към края на миналата седмица в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 6,7 млрд. евро, осигуряващи нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и населението, заявяват от БНБ.